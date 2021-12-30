Ожидаем в Украине: новенький Mercedes-Maybach GLS уйдет с молотка по смешной цене

Mercedes-Maybach GLS проехал всего 625 км и не имеет никаких повреждений. Тем не менее, владелец решил избавиться от авто.

В американском Нью-Джерси выставили на продажу новый Mercedes-Maybach GLS 2021. Роскошный кроссовер совсем недавно приобрели в автосалона за $189 965, но теперь он уйдет с аукциона Copart по гораздо более низкой цене — не больше 100-120 тыс. долларов. Автомобиль вполне может появиться в Украине.

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[ + – ] Кроссовер в идеальном состоянии Фото: Copart

Речь не идет про биток из США – роскошный кроссовер выглядит идеально и никаких повреждений не имеет. Пробег Mercedes-Maybach GLS – всего 388 миль (625 км). В объявлении указано, что автомобиль заводится и ездит.

[ + – ] Салон отделан белой кожей Фото: Copart

Проблема Maybach в другом – у него отсутствует VIN-код. Дело в том, что автомобиль угнали и попытались перебить номер кузова, но не успели – автомобиль нашла полиция. Кроссовер вернули владельцу, но поскольку VIN-номер авто уже удален, то эксплуатировать его он не может.

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Восстановление VIN-кода – процедура длительная и сложная даже в США. Поэтому от машины решили побыстрее избавиться.

[ + – ] Сзади установлены два отдельных кресла Фото: Copart

Mercedes-Maybach GLS оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 550 л. с. У него двуцветная окраска и белый салон, а на втором ряду установлены два отдельных кресла с электроприводом и вентиляцией. Учитывая, что в США цены на роскошный модель стартуют со 160 тыс. долларов, то можно сделать вывод, что оснащение кроссовера дополнено разнообразными опциями.

Ранее Фокус сообщал, что на аукционе Copart продавали редчайший Porsche Carrera GT и цена суперкара также оказалась очень приятной.