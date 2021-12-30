Чекаємо в Україні: новенький Mercedes-Maybach GLS піде з молотка за кумедною ціною
Mercedes-Maybach GLS проїхав лише 625 км і не має жодних пошкоджень. Тим не менш, власник вирішив позбутися авто.
В американському Нью-Джерсі виставили на продаж новий Mercedes-Maybach GLS 2021. Розкішний кросовер зовсім недавно придбали в автосалоні за $189 965, але тепер він піде з аукціону Copart за набагато нижчою ціною — не більше ніж 100-120 тис. доларів. Автомобіль може з'явитися в Україні.
Не йдеться про биток зі США — розкішний кросовер виглядає ідеально і жодних пошкоджень не має. Пробіг Mercedes-Maybach GLS — лише 388 миль (625 км). В оголошенні зазначено, що автомобіль заводиться та їздить.
Проблема Maybach в іншому — у нього немає VIN-коду. Справа в тому, що автомобіль викрали та спробували перебити номер кузова, але не встигли — автомобіль знайшла поліція. Кросовер повернули власнику, але оскільки VIN-номер авто вже вилучений, експлуатувати його він не може.Важливо
Відновлення VIN-коду — процедура тривала та складна навіть у США. Тому машини вирішили швидше позбутися.
Mercedes-Maybach GLS оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 550 к. с. У нього двоколірне забарвлення та білий салон, а на другому ряду встановлені два окремі крісла з електроприводом і вентиляцією. Враховуючи, що в США ціни на розкішну модель стартують зі 160 тис. доларів, можна зробити висновок, що оснащення кросовера доповнено різноманітними опціями.
Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні Copart продавали рідкісний Porsche Carrera GT і ціна суперкара також виявилася дуже приємною.