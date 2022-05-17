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Представлений розкішний мінівен від Mercedes-Benz: у нього 7 дисплеїв і караоке в салоні (фото)

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Фото: CarNewsChina | Гібрид Denza D9 коштує від 49 300 доларів

Denza D9 — великий преміальний мінівен із розкішним салоном і багатим оснащенням. Модель запропонована в гібридній і електричній версіях.

У Китаї презентували новий Denza D9. Розкішний мінівен — друга модель нового бренду, створеного спільно концернами BYD Auto й Mercedes-Benz. Загалом за пів години на недешевий автомобіль надійшло 3000 замовлень. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Мінівен досягає 5,25 м у довжину
Фото: CarNewsChina

Denza D9 2022 — повнорозмірний мінівен представницького класу, запропонований у гібридній і електричній версії. Зовні вони відрізняються один від одного дизайном величезної радіаторної решітки.

Розміри Denza D9:

  • Довжина — 5250 мм
  • Ширина — 1960 мм
  • Висота — 1920 мм
  • Колісна база — 3110 мм
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Електромобіль Denza D9 відрізняється дизайном передньої частини
Фото: CarNewsChina

У салоні відразу сім дисплеїв і проєкція на лобове скло. В обробці використані дорога шкіра Nappa, дерево й алюміній. Серед опцій є аудіосистема з караоке, паркувальний автопілот і система напівавтономного водіння.

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Мінівен Denza D9 запропонований у стандартній семимісній версії та розкішному чотиримісному варіанті. В останньому випадку ззаду встановлено два окремі широкі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем — як у Mercedes-Maybach GLS 600. Оснащення включає холодильник і великий панорамний дах. Такий мінівен коштуватиме мінімум 660 тисяч юанів ($88 400).

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В обробці салону використані шкіра Nappa, дерево й алюміній
Фото: CarNewsChina

Стандартний плаг-ін гібрид Denza D9 коштує 335-445 тисяч юанів ($49 300 — 65 600) і запропонований із заднім або повним приводом. Він оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою й електромотором. Мінівен здатний проїхати 190 км в електричному режимі, а запасу палива вистачає ще на 850 км.

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Усередині встановлено відразу сім дисплеїв
Фото: CarNewsChina

Електромобіль BYD Denza D9 дещо дорожчий за гібрид — 390-460 тисяч юанів ($57 500 — 67 800). Його запас ходу досягає 600 км. Саме електричну версію моделі планують постачати на експорт.

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