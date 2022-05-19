У ретро-стилі: Great Wall готують дуже екстравагантний електромобіль

Новий WEY Yuanming дизайом нагадує автомобілі 30-х років, але "начинка" в нього сучасна.

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В Інтернет потрапили фото нового WEY Yuanming від Great Wall. Оригінальна модель надійде у продаж у другому півріччі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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WEY Yuanming показали минулого року у статусі концепт-кара. Китайський седан зацікавив публіку, тому вирішено запустити автомобіль у серію.

[ + – ] Решітка радіатора оброблена хромом Фото: CarNewsChina

Родзинка WEY Yuanming — його ретро-дизайн на кшталт 30-х. Авто привертає увагу завдяки величезній решітці радіатора, опуклим крилам і похилому даху. В обробці — безліч хрому. Серійна модель мало відрізняється від концепт-кара.

Розміри WEY Yuanming:

Довжина — 4830 мм

Ширина — 1995 мм

Висота — 1725 мм

Колісна база — 2915 мм

Маса — 2155 кг

[ + – ] Електромобіль WEY Yuanming запропонують у версіях на 300 та 400 к. с. Фото: CarNewsChina

Салон автомобіля не показали, але, найімовірніше, він також не зміниться. У прототипу вінтажний стиль інтер'єру поєднується із трьома сучасними дисплеями на передній панелі.

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Відомо, що новий WEY Yuanming буде доступний у форматі гібрида й електромобіля, що підзаряджається. В першому випадку встановлені 1,5-літрова бензинова четвірка та електромотор. Запропонують два варіанти за потужністю — 156 та 177 к. с.

[ + – ] У салоні ретро-стиль поєднується із сучасними дисплеями Фото: CarNewsChina

Електромобіль WEY Yuanming також випускатимуть у двох версіях. Задньопривідний седан отримає один 300-сильний двигун, а повнопривідна модифікація — два двигуни загальною потужністю 400 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz допомогли створити розкішний китайський мінівен, який також запропонований у гібридному та електричному варіантах.