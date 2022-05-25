Нову Honda CR-V 2023 показали на перших офіційних фото
Honda CR-V 2023 стала соліднішою на вигляд і підросла в розмірах. Спочатку кросовер запропонують у бензинових і гібридних версіях, а пізніше з'явиться й електромобіль.
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Опубліковано перші офіційні фото Honda CR-V шостого покоління. Презентація кросовера відбудеться цього літа — її перенесли на рік через коронавірус і дефіцит мікрочіпів. Подробиці моделі розкрили у пресслужбі Honda.
Варто зазначити, що нещодавно нова Honda CR-V вже була повністю розсекречена в Китаї. Офіційні знімки підтвердили, що шпигунські фото були фейком.
Кросовер Honda CR-V 2023 змінився зовні та виглядає солідніше — у дизайні стало більше граней і менше плавних ліній. Широка решітка радіатора та тоненькі світлодіодні фари — риси нового стилю японської марки. Ліхтарі, як і раніше, розташовані в стійках даху. Також видно, що автомобіль помітно зріс.
Розміри Honda CR-V 2023:
- довжина — 4 703 мм;
- ширина — 1 866 мм;
- висота — 1 680 мм;
- колісна база — 2 700 мм.
Оскільки кросовер став більшим, це дозволило встановити третій ряд сидінь. Їх, найімовірніше, запропонують за доплату.Важливо
Які версії Honda CR-V 2023 будуть запропоновані
На фото засвітився гібрид Honda CR-V — він, як і раніше, буде оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном та електромотором, але стане економічнішим. Також очікується версія з 1,5-літровою турбочетвіркою на 193 к. с., а потім з'явиться і перший електромобіль Honda CR-V. Заплановані модифікації з переднім і повним приводом.
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