Нову Honda CR-V 2023 показали на перших офіційних фото

Honda CR-V 2023 стала соліднішою на вигляд і підросла в розмірах. Спочатку кросовер запропонують у бензинових і гібридних версіях, а пізніше з'явиться й електромобіль.

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Опубліковано перші офіційні фото Honda CR-V шостого покоління. Презентація кросовера відбудеться цього літа — її перенесли на рік через коронавірус і дефіцит мікрочіпів. Подробиці моделі розкрили у пресслужбі Honda.

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[ + – ] У дизайні Honda CR-V побільшало граней Фото: Honda

Варто зазначити, що нещодавно нова Honda CR-V вже була повністю розсекречена в Китаї. Офіційні знімки підтвердили, що шпигунські фото були фейком.

Кросовер Honda CR-V 2023 змінився зовні та виглядає солідніше — у дизайні стало більше граней і менше плавних ліній. Широка решітка радіатора та тоненькі світлодіодні фари — риси нового стилю японської марки. Ліхтарі, як і раніше, розташовані в стійках даху. Також видно, що автомобіль помітно зріс.

[ + – ] Ліхтарі розташовані у стійках даху Фото: Honda

Розміри Honda CR-V 2023:

довжина — 4 703 мм;

ширина — 1 866 мм;

висота — 1 680 мм;

колісна база — 2 700 мм.

Оскільки кросовер став більшим, це дозволило встановити третій ряд сидінь. Їх, найімовірніше, запропонують за доплату.

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Які версії Honda CR-V 2023 будуть запропоновані

На фото засвітився гібрид Honda CR-V — він, як і раніше, буде оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном та електромотором, але стане економічнішим. Також очікується версія з 1,5-літровою турбочетвіркою на 193 к. с., а потім з'явиться і перший електромобіль Honda CR-V. Заплановані модифікації з переднім і повним приводом.

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