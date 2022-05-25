Подібно до танка: електричний Ґелендваґен здивував незвичайною здатністю (відео)

Новий Mercedes-Benz EQG активно тестують та готують до презентації у 2023 році. Його запас ходу становитиме приблизно 700 км.

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Електромобіль Mercedes-Benz EQG зараз проходить випробування і продемонстрував нестандартні можливості. Ґелендваґен здатний розвертатися на місці, як танк чи гусеничний трактор. Про це повідомляє сайт Motor1.

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"Танковий" розворот Mercedes-Benz EQG 2023 показали на відео. На таке буде здатна топова версія EQG 580. Вона оснащена чотирма електромоторами, кожен з яких крутить окреме колесо. Крім того, задні колеса позашляховика керовані та повертаються, як і передні.

[ + – ] Mercedes-Benz EQG може розвертатися на місці

Електричний Ґелендваґен закамуфлювали, що не дає повністю розглянути його дизайн. Утім, минулого року його несподівано помітили без камуфляжу у Києві під час зйомок рекламного ролика. Новий Mercedes-Benz EQG не змінився порівняно з концепт-каром і відрізняється від бензинового або дизельного G-Class оформленням передньої частини.

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Mercedes-Benz EQG презентують у 2023 році. Найдорожча версія отримає інноваційні батареї із кремнієвими анодами, що дозволяють збільшити ємність на 20-40%. Запас ходу становитиме до 700 км. Також відомо, що електрокар отримає повністю нову незалежну передню підвіску та нерозрізний задній міст.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz змінює стратегію і робить ставку на випуск більш дорогих та ексклюзивних моделей.