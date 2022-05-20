Ставка на ексклюзив: Mercedes наповнить ринок дуже дорогими моделями (фото)

У лінійці з'явиться більше лімітованих моделей, а найексклюзивніші з них випустять під новим брендом Mythos.

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Mercedes-Benz готується стати ще більш розкішним і преміальним. Нова стратегія бренду наголошує на дорогі й ультраексклюзивні моделі, а от від дешевших Mercedes-Benz відмовляться. Про це повідомляє пресслужба концерну.

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[ + – ] Електричний кросовер Mercedes-Maybach EQS SUV Фото: Mercedes-Benz

У планах Mercedes-Benz — до 2026 року збільшити прибутковість на 60%, порівняно з докарантинним 2019 роком. Оскільки радикально наростити виробництво не вийде, то зосередяться на дорогих моделях, адже маржа на них більша.

Уже заявлено, що з виробництва знімуть три доступніші моделі — очевидно йдеться про Mercedes A-Class Sedan, B-Class і CLA.

[ + – ] Перші тизери Mercedes-Maybach SL Фото: Mercedes-Benz

Нова класифікація моделей Mercedes-Benz

Усі Mercedes-Benz поділять на три великі сімейства:

Entry Luxury ("розкіш початкового рівня") — A-Class, GLA, GLB, EQA, EQB;

("розкіш початкового рівня") — A-Class, GLA, GLB, EQA, EQB; Core Luxury ("розкіш основного рівня") — C-Class, GLC, E-Class, GLE, EQE;

("розкіш основного рівня") — C-Class, GLC, E-Class, GLE, EQE; Top-End Luxury ("розкіш найвищого рівня") — S-Class, G-Class, EQS, GLS, SL, всі моделі Maybach та AMG.

[ + – ] Єдиний у своєму роді Project Maybach Фото: Mercedes-Benz

Незабаром очікується розширення сімейства Top-End Luxury. Особливі надії покладають на електричний Гелендваген EQG, також з'являться Mercedes SL у виконанні Maybach та електрокросовер Mercedes-Maybach EQS SUV. До того ж, буде дедалі більше спеціальних лімітованих версій моделей — таких, як унікальний Project Maybach або новий Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture.

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Які авто випустять під брендом Mythos

У Mercedes-Benz з'явиться нова марка Mythos — її статус буде навіть вищим, ніж у Maybach. Під цим брендом випускатимуть найрідкісніші й ексклюзивні Mercedes для колекціонерів.

[ + – ] Mythos Mercedes SL Speedster стане першим новим брендом Фото: Mercedes-Benz

Уже відома й перша модель Mythos — це буде спеціальна версія Mercedes-AMG SL у двомісному кузові типу спідстер.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz готує нову модель, яка кине виклик Porsche Taycan і Tesla Model S новою моделлю.