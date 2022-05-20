Ставка на ексклюзив: Mercedes наповнить ринок дуже дорогими моделями (фото)
У лінійці з'явиться більше лімітованих моделей, а найексклюзивніші з них випустять під новим брендом Mythos.
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Mercedes-Benz готується стати ще більш розкішним і преміальним. Нова стратегія бренду наголошує на дорогі й ультраексклюзивні моделі, а от від дешевших Mercedes-Benz відмовляться. Про це повідомляє пресслужба концерну.
У планах Mercedes-Benz — до 2026 року збільшити прибутковість на 60%, порівняно з докарантинним 2019 роком. Оскільки радикально наростити виробництво не вийде, то зосередяться на дорогих моделях, адже маржа на них більша.
Уже заявлено, що з виробництва знімуть три доступніші моделі — очевидно йдеться про Mercedes A-Class Sedan, B-Class і CLA.
Нова класифікація моделей Mercedes-Benz
Усі Mercedes-Benz поділять на три великі сімейства:
- Entry Luxury ("розкіш початкового рівня") — A-Class, GLA, GLB, EQA, EQB;
- Core Luxury ("розкіш основного рівня") — C-Class, GLC, E-Class, GLE, EQE;
- Top-End Luxury ("розкіш найвищого рівня") — S-Class, G-Class, EQS, GLS, SL, всі моделі Maybach та AMG.
Незабаром очікується розширення сімейства Top-End Luxury. Особливі надії покладають на електричний Гелендваген EQG, також з'являться Mercedes SL у виконанні Maybach та електрокросовер Mercedes-Maybach EQS SUV. До того ж, буде дедалі більше спеціальних лімітованих версій моделей — таких, як унікальний Project Maybach або новий Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture.Важливо
Які авто випустять під брендом Mythos
У Mercedes-Benz з'явиться нова марка Mythos — її статус буде навіть вищим, ніж у Maybach. Під цим брендом випускатимуть найрідкісніші й ексклюзивні Mercedes для колекціонерів.
Уже відома й перша модель Mythos — це буде спеціальна версія Mercedes-AMG SL у двомісному кузові типу спідстер.
Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz готує нову модель, яка кине виклик Porsche Taycan і Tesla Model S новою моделлю.