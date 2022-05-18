Авто від кутюр: представлений найдорожчий і найрозкішніший Mercedes-Benz S-Class (фото)

Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture — найдорожча і найрозкішніша версія представницького седана. В обробці салону авто використовується сусальне золото, а задні сидіння оснащені електроприводом і масажем.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Mercedes-Maybach S-Class отримав ультраексклюзивну версію Haute Voiture. Поки що це концепт-кар, проте вже на початку 2023 року такий седан збираються випустити лімітованою серією. Подробиці розкішного автомобіля з'явилися на офіційному сайті Mercedes-Benz.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Назву версії отримано шляхом злиття двох термінів французькою — Haute Couture (від кутюр, висока мода) та Voiture (автомобіль). Тобто, цей Mercedes-Maybach S-Class позиціонують як особливий дизайнерський виріб. Ціну авто поки що не називають, але відомо, що вона перевищить 220 тисяч євро.

[ + – ] Розкішний седан випустять лімітованою серією Фото: Mercedes-Benz

Великий 5,5-метровий представницький седан відрізняється двоколірним забарвленням і чорними 20-дюймовими дисками. В обробці активно використані хромовані деталі.

Важливо

Ford поверне у виробництво улюблений автомобіль Мерилін Монро

У салоні Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture разом із дорогою шкірою Nappa і деревом є тканина букле, а килимки пошиті з хутра. На додачу, з'явилися позолочені деталі. Сусальним золотом покриті фірмові келихи Maybach. На другому ряду седана встановлені два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.

[ + – ] Mercedes-Maybach S-Class оснащений 612-сильним V12 [ + – ] Ціна авто перевищить 220 тисяч євро [ + – ] Задні сидіння отримали електропривід і масаж [ + – ] В обробці поєднуються шкіра Nappa, тканина букле, дерево та позолота [ + – ] У комплекті з авто йде набір фірмових позолочених келихів

Як і стандартний Mercedes-Maybach S680, варіант Haute Voiture оснащений 6,0-літровим 612-сильним V12 із двома турбінами. Автомобіль отримав повний привід, керовані задні колеса та пневмопідвіску, здатну сканувати дорогу перед автомобілем.

До речі, це не перший дизайнерський Maybach. Раніше у співпраці зі стилістом Louis Vuitton Вірджилом Абло створили ексклюзивне позашляхове купе.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz допоміг створити розкішний мінівен преміум-класу. Авто пропонують у бензиновій та електричній версіях.