Авто от кутюр: представлен самый дорогой и роскошный Mercedes-Benz S-Class (фото)

Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture — самая дорогая и роскошная версия представительского седана. В отделке салона авто используется сусальное золото, а задние сиденья оснащены электроприводом и массажем.

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Mercedes-Maybach S-Class получил ультраэксклюзивную версию Haute Voiture. Пока это концепт-кар, однако уже в начале 2023 году такой седан собираются выпустить лимитированной серией. Подробности роскошного авто появились на официальном сайте Mercedes-Benz.

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Название версии получено путем слияния двух терминов на французском – Haute Couture (от кутюр, высокая мода) и Voiture (автомобиль). То есть, этот Mercedes-Maybach S-Class позиционируют, как особое дизайнерское изделие. Цену авто пока не называют, но известно, что она превысит 220 тысяч евро.

[ + – ] Роскошный седан выпустят лимитированной серией Фото: Mercedes-Benz

Большой 5,5-метровый представительский седан отличается двухцветной окраской и черными 20-дюймовыми дисками. В отделке активно использованы хромированные детали.

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В салоне Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture наряду с дорогой кожей Nappa и деревом присутствует ткань букле, а коврики пошиты из меха. В добавок, появились позолоченные детали. Сусальным золотом покрыты и фирменные бокалы Maybach. На втором ряду седана установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

[ + – ] Mercedes-Maybach S-Class оснащен 612-сильным V12 [ + – ] Цена авто превысит 220 тысяч евро [ + – ] Задние сиденья получили электропривод и массаж [ + – ] В отделке сочетаются кожа Nappa, ткань букле, дерево и позолота [ + – ] В комплекте с авто идет набор фирменных позолоченных бокалов

Как и стандартный Mercedes-Maybach S680, вариант Haute Voiture оснащен 6,0-литровым 612-сильным V12 с двумя турбинами. Автомобиль получил полный привод, управляемые задние колеса и пневмоподвеску, способную сканировать дорогу перед автомобилем.

К слову, это не первый дизайнерский Maybach. Ранее в сотрудничестве со стилистом Louis Vuitton Вирджилом Абло создали эксклюзивное внедорожное купе.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz помог создать роскошный минивэн премиум-класса. Авто предлагают в бензиновой и электрической версиях.