Ставка на эксклюзив: Mercedes наводнит рынок очень дорогими моделями (фото)
В линейке появится больше лимитированных моделей, а самые эксклюзивные из них выпустят под новым брендом Mythos.
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Mercedes-Benz готовится стать еще роскошнее и премиальннее. Новая стратегия бренда делает упор на дорогие и ультраэксклюзивные модели, а вот от более дешевых Mercedes-Benz откажутся. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
В планах Mercedes-Benz – к 2026 году увеличить прибыльность на 60% по сравнению с докарантинным 2019 годом. Поскольку радикально нарастить производство не выйдет, то сосредоточатся на дорогих моделях, ведь маржа на них больше.
Уже заявлено, что с производства снимут три более доступные модели – очевидно речь идет о Mercedes A-Class Sedan, B-Class и CLA.
Новая классификация моделей Mercedes-Benz
Все Mercedes-Benz поделят на три больших семейства:
- Entry Luxury ("роскошь начального уровня") – A-Class, GLA, GLB, EQA, EQB;
- Core Luxury ("роскошь основного уровня") – C-Class, GLC, E-Class, GLE, EQE;
- Top-End Luxury ("роскошь высшего уровня") – S-Class, G-Class, EQS, GLS, SL, все модели Maybach и AMG.
В скором времени, ожидается расширение семейства Top-End Luxury. Особые надежды возлагают на электрический Гелендваген EQG, также появятся Mercedes SL в исполнении Maybach и электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS SUV. К тому же, будет все больше специальных лимитированных версий моделей – таких, как уникальный Project Maybach или новый Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture.Важно
Какие авто выпустят под брендом Mythos
У Mercedes-Benz появится новая марка Mythos – ее статус будет даже выше, чем у Maybach. Под этим брендом будут выпускать самые редкие и эксклюзивные Mercedes для коллекционеров.
Уже известна и первая модель Mythos – это будет особая версия Mercedes-AMG SL в двухместном кузове типа спидстер.
Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz готовит новую модель, которая бросит вызов Porsche Taycan и Tesla Model S новой моделью.