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Ставка на эксклюзив: Mercedes наводнит рынок очень дорогими моделями (фото)

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Фото: Mercedes-Benz | Семейство Mercedes-Benz Top-End Luxury пополнится новыми моделями

В линейке появится больше лимитированных моделей, а самые эксклюзивные из них выпустят под новым брендом Mythos.

Mercedes-Benz готовится стать еще роскошнее и премиальннее. Новая стратегия бренда делает упор на дорогие и ультраэксклюзивные модели, а вот от более дешевых Mercedes-Benz откажутся. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Mythos, новые Mercedes-Benz, электромобили Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach
Электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS SUV
Фото: Mercedes-Benz

В планах Mercedes-Benz – к 2026 году увеличить прибыльность на 60% по сравнению с докарантинным 2019 годом. Поскольку радикально нарастить производство не выйдет, то сосредоточатся на дорогих моделях, ведь маржа на них больше.

Уже заявлено, что с производства снимут три более доступные модели – очевидно речь идет о Mercedes A-Class Sedan, B-Class и CLA.

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Первые тизеры Mercedes-Maybach SL
Фото: Mercedes-Benz

Новая классификация моделей Mercedes-Benz

Все Mercedes-Benz поделят на три больших семейства:

  • Entry Luxury ("роскошь начального уровня") – A-Class, GLA, GLB, EQA, EQB;
  • Core Luxury ("роскошь основного уровня") – C-Class, GLC, E-Class, GLE, EQE;
  • Top-End Luxury ("роскошь высшего уровня") – S-Class, G-Class, EQS, GLS, SL, все модели Maybach и AMG.
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Единственный в своем роде Project Maybach
Фото: Mercedes-Benz

В скором времени, ожидается расширение семейства Top-End Luxury. Особые надежды возлагают на электрический Гелендваген EQG, также появятся Mercedes SL в исполнении Maybach и электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS SUV. К тому же, будет все больше специальных лимитированных версий моделей – таких, как уникальный Project Maybach или новый Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture.

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Какие авто выпустят под брендом Mythos

У Mercedes-Benz появится новая марка Mythos – ее статус будет даже выше, чем у Maybach. Под этим брендом будут выпускать самые редкие и эксклюзивные Mercedes для коллекционеров.

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Mythos Mercedes SL Speedster станет первенцем нового бренда
Фото: Mercedes-Benz

Уже известна и первая модель Mythos – это будет особая версия Mercedes-AMG SL в двухместном кузове типа спидстер.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz готовит новую модель, которая бросит вызов Porsche Taycan и Tesla Model S новой моделью.