Mercedes-Benz показал впечатляющего конкурента Tesla Model S и Porsche Taycan (видео)
Mercedes Vision AMG станет серийным в 2025 году. Обтекаемый электромобиль получил инновационный мотор нового поколения.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
В Германии презентовали яркий концепт-кар Mercedes Vision AMG. Он является предвестником электрической спортивной модели. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.
Новый Mercedes Vision AMG – 5,1-метровый пятидверный лифтбэк, который бросит вызов Tesla Model S и Porsche Taycan. Дизайн авто продиктован аэродинамикой и при его создании пригодился опыт, полученный во время испытаний рекордного электромобиля Mercedes-Benz Vision EQXX.
У концепт-кара вытянутый каплевидный силуэт с покатой крышей и высокой оконной линией. Дизайн передней части имитирует решетку радиатора бензиновых Mercedes-AMG, а фары по форме напоминают трехлучевую звезду Mercedes-Benz. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.
Профиль подчеркивают большие 22-дюймовые колеса. Задняя часть заострена, а шесть круглых фонарей похожи сопла ракет. Электромобиль окрашен в цвета болидов Формулы-1 Mercedes.Важно
Mercedes Vision AMG станет первым авто, построенным на полностью новой электрической платформе AMG.EA. Ее будет использовать целое новое семейство электрокаров.
Характеристики Mercedes Vision AMG не раскрывают. Известно, что электромобиль Mercedes оснастили компактным и мощным мотором нового поколения, дающим на 30% мощности и тяги.
Ранее Фокус рассказывал о самом роскошном и дорогом Mercedes-Benz S-Class. Его цена превысит 220 тыс. евро.