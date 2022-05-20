Mercedes-Benz показал впечатляющего конкурента Tesla Model S и Porsche Taycan (видео)

Mercedes Vision AMG станет серийным в 2025 году. Обтекаемый электромобиль получил инновационный мотор нового поколения.

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В Германии презентовали яркий концепт-кар Mercedes Vision AMG. Он является предвестником электрической спортивной модели. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

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[ + – ] Фары напоминают логотип Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes Vision AMG – 5,1-метровый пятидверный лифтбэк, который бросит вызов Tesla Model S и Porsche Taycan. Дизайн авто продиктован аэродинамикой и при его создании пригодился опыт, полученный во время испытаний рекордного электромобиля Mercedes-Benz Vision EQXX.

У концепт-кара вытянутый каплевидный силуэт с покатой крышей и высокой оконной линией. Дизайн передней части имитирует решетку радиатора бензиновых Mercedes-AMG, а фары по форме напоминают трехлучевую звезду Mercedes-Benz. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

[ + – ] Круглые фонари похожи на сопла ракет Фото: Mercedes-Benz

Профиль подчеркивают большие 22-дюймовые колеса. Задняя часть заострена, а шесть круглых фонарей похожи сопла ракет. Электромобиль окрашен в цвета болидов Формулы-1 Mercedes.

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Mercedes Vision AMG станет первым авто, построенным на полностью новой электрической платформе AMG.EA. Ее будет использовать целое новое семейство электрокаров.

[ + – ] Mercedes Vision AMG станет первой моделью в новом семействе электрокаров

Характеристики Mercedes Vision AMG не раскрывают. Известно, что электромобиль Mercedes оснастили компактным и мощным мотором нового поколения, дающим на 30% мощности и тяги.

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