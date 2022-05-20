UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Mercedes-Benz показал впечатляющего конкурента Tesla Model S и Porsche Taycan (видео)

1187
Mercedes Vision AMG, новый Mercedes Vision AMG, электромобиль Mercedes, концепт-кар Mercedes, спорткар Mercedes
Фото: Mercedes-Benz | Mercedes Vision AMG – прототип скоростного электрокара

Mercedes Vision AMG станет серийным в 2025 году. Обтекаемый электромобиль получил инновационный мотор нового поколения.

В Германии презентовали яркий концепт-кар Mercedes Vision AMG. Он является предвестником электрической спортивной модели. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

Mercedes Vision AMG, новый Mercedes Vision AMG, электромобиль Mercedes, концепт-кар Mercedes, спорткар Mercedes
Фары напоминают логотип Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes Vision AMG – 5,1-метровый пятидверный лифтбэк, который бросит вызов Tesla Model S и Porsche Taycan. Дизайн авто продиктован аэродинамикой и при его создании пригодился опыт, полученный во время испытаний рекордного электромобиля Mercedes-Benz Vision EQXX.

У концепт-кара вытянутый каплевидный силуэт с покатой крышей и высокой оконной линией. Дизайн передней части имитирует решетку радиатора бензиновых Mercedes-AMG, а фары по форме напоминают трехлучевую звезду Mercedes-Benz. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

Mercedes Vision AMG, новый Mercedes Vision AMG, электромобиль Mercedes, концепт-кар Mercedes, спорткар Mercedes
Круглые фонари похожи на сопла ракет
Фото: Mercedes-Benz

Профиль подчеркивают большие 22-дюймовые колеса. Задняя часть заострена, а шесть круглых фонарей похожи сопла ракет. Электромобиль окрашен в цвета болидов Формулы-1 Mercedes.

Важно
Опубликованы официальные фото и подробности новейшего кроссовера Mercedes-Benz GLC 2023
Опубликованы официальные фото и подробности новейшего кроссовера Mercedes-Benz GLC 2023

Mercedes Vision AMG станет первым авто, построенным на полностью новой электрической платформе AMG.EA. Ее будет использовать целое новое семейство электрокаров.

Mercedes Vision AMG станет первой моделью в новом семействе электрокаров

Характеристики Mercedes Vision AMG не раскрывают. Известно, что электромобиль Mercedes оснастили компактным и мощным мотором нового поколения, дающим на 30% мощности и тяги.

Ранее Фокус рассказывал о самом роскошном и дорогом Mercedes-Benz S-Class. Его цена превысит 220 тыс. евро.