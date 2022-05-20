Mercedes-Benz показав дивовижного конкурента Tesla Model S та Porsche Taycan (відео)
Mercedes Vision AMG стане серійним у 2025 році. Обтічний електромобіль отримав інноваційний мотор нового покоління.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
У Німеччині презентували яскравий концепт-кар Mercedes Vision AMG. Він є провісником електричної спортивної моделі. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.
Новий Mercedes Vision AMG — 5,1-метровий 5-дверний ліфтбек, який кине виклик Tesla Model S та Porsche Taycan. Дизайн авто продиктований аеродинамікою і під час його створення в пригоді став досвід, отриманий під час випробувань рекордного електромобіля Mercedes-Benz Vision EQXX.
У концепт-кара витягнутий краплеподібний силует з похилим дахом та високою віконною лінією. Дизайн передньої частини імітує решітку радіатора бензинових Mercedes-AMG, а фари формою нагадують трипроменеву зірку Mercedes-Benz. Замість дзеркал заднього виду встановлено камери.
Профіль підкреслюють великі 22-дюймові колеса. Задня частина загострена, а шість круглих ліхтарів схожі на сопла ракет. Електромобіль пофарбований у кольори Болід Формули-1 Mercedes.Важливо
Mercedes Vision AMG стане першим авто, збудованим на повністю новій електричній платформі AMG.EA. Її використовуватиме ціла нова родина електрокарів.
Показники Mercedes Vision AMG не розкривають. Відомо, що електромобіль Mercedes оснастили компактним і потужним двигуном нового покоління, що дає на 30% більше потужності та тяги.
Раніше Фокус розповідав про найрозкішніший і найдорожчий Mercedes-Benz S-Class. Його ціна перевищить 220 тисяч євро.