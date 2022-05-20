Mercedes-Benz показав дивовижного конкурента Tesla Model S та Porsche Taycan (відео)

Mercedes Vision AMG стане серійним у 2025 році. Обтічний електромобіль отримав інноваційний мотор нового покоління.

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У Німеччині презентували яскравий концепт-кар Mercedes Vision AMG. Він є провісником електричної спортивної моделі. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

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[ + – ] Фари нагадують логотип Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes Vision AMG — 5,1-метровий 5-дверний ліфтбек, який кине виклик Tesla Model S та Porsche Taycan. Дизайн авто продиктований аеродинамікою і під час його створення в пригоді став досвід, отриманий під час випробувань рекордного електромобіля Mercedes-Benz Vision EQXX.

У концепт-кара витягнутий краплеподібний силует з похилим дахом та високою віконною лінією. Дизайн передньої частини імітує решітку радіатора бензинових Mercedes-AMG, а фари формою нагадують трипроменеву зірку Mercedes-Benz. Замість дзеркал заднього виду встановлено камери.

[ + – ] Круглі ліхтарі схожі на сопла ракет Фото: Mercedes-Benz

Профіль підкреслюють великі 22-дюймові колеса. Задня частина загострена, а шість круглих ліхтарів схожі на сопла ракет. Електромобіль пофарбований у кольори Болід Формули-1 Mercedes.

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Mercedes Vision AMG стане першим авто, збудованим на повністю новій електричній платформі AMG.EA. Її використовуватиме ціла нова родина електрокарів.

[ + – ] Mercedes Vision AMG стане першою моделлю у новому сімействі електрокарів

Показники Mercedes Vision AMG не розкривають. Відомо, що електромобіль Mercedes оснастили компактним і потужним двигуном нового покоління, що дає на 30% більше потужності та тяги.

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