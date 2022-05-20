Jeep по-корейски: новейший внедорожник SsangYong показали на фото
SsangYong Torres — внедорожник для любителей активного отдыха. Модель предложат не только в бензиновой и дизельной версиях, но и в электрическом варианте.
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Опубликованы первые изображения SsangYong Torres. Внедорожник должен поступить в продажу на родине, в Южной Корее, уже с июня. Об этом сообщает пресс-служба бренда.
Новый SsangYong Torres займет нишу между моделями Korando и Rexton. На модель возлагают большие надежды – она должна помочь южнокорейской компании стать на ноги после банкротства.
Модель назвали в честь национального парка Торрес в Аргентине, который славится сложным скалистым рельефом, многочисленными реками и озерами. Таким образом в SsangYong подчеркнули предназначение авто – это внедорожник для любителей активного отдыха.Важно
SsangYong Torres – первый внедорожник марки в новом фирменном стиле, названном Powered by Toughness ("Движимый прочностью"). Во внешнем виде преобладают рубленные поверхности, также обращают на себя внимание массивные бамперы и защита днища.
Решетка радиатора выполнена в стиле американского Jeep, хотя дизайнеры утверждают, что прообразом послужили SsangYong Korando 1983 и 1996 года года. Впрочем, Korando 80-х как раз был лицензионной копией Jeep CJ.
Поначалу в продажу поступят бензиновые и дизельные версии, однако в 2023 году появится и электромобиль SsangYong Torres U100. В Европе будет доступна исключительно электрическая модификация.
Ранее Фокус сообщал, что внедорожник Land Rover Defender получит удлиненную семейную версию. Она расчитана на восемь человек.