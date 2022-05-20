Jeep по-корейськи: новий позашляховик SsangYong показали на фото

SsangYong Torres — позашляховик для любителів активного відпочинку. Модель запропонують не лише в бензиновій та дизельній версіях, а й в електричному варіанті.

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Опубліковано перші зображення SsangYong Torres. Позашляховик має надійти у продаж на батьківщині, в Південній Кореї, вже з червня. Про це повідомляє пресслужба бренду.

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Новий SsangYong Torres займе нішу між моделями Korando та Rexton. На модель покладають великі надії — вона має допомогти південнокорейській компанії стати на ноги після банкрутства.

[ + – ] Позашляховик назвали на честь національного парку Торрес в Аргентині

Модель назвали на честь національного парку Торрес в Аргентині, який славиться складним скелястим рельєфом, численними річками та озерами. Так у SsangYong наголосили про призначення авто — позашляховик для любителів активного відпочинку.

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SsangYong Torres — перший позашляховик марки в новому фірмовому стилі, названому Powered by Toughness ("Рух завдяки Міцності"). В зовнішньому вигляді переважають рубані поверхні, також привертають увагу масивні бампери й захист днища.

[ + – ] Дизайн витриманий у дусі старих SsangYong Korando

Решітка радіатора виконана в стилі американського Jeep, хоча дизайнери стверджують, що прообразом послужили SsangYong Korando 1983 і 1996 року. Втім, Korando 80-х був ліцензійною копією Jeep CJ.

Спочатку у продаж надійдуть бензинові та дизельні версії, проте у 2023 році з'явиться й електромобіль SsangYong Torres U100. У Європі буде доступна лише електрична модифікація.

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