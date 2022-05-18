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Для великої родини: який вигляд має новий восьмимісний позашляховик Land Rover (фото)

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Land Rover Defender 130, новий Land Rover Defender, Land Rover Defender 2022
Фото: Land Rover | Land Rover Defender 130 подовжать на 34 см — до 5,1 м

Land Rover Defender 130 підросте до 5,1 м завдовжки. Його позиціонують як флагманський варіант моделі з багатим оснащенням і дорогим оздобленням салону.

Опубліковано перше офіційне фото Land Rover Defender 130. Подовжену сімейну версію позашляховика буде презентовано 1 червня. Про це повідомляє пресслужба бренду.

Раніше новий Land Rover Defender 130 бачили лише в камуфляжі на тестах. Тепер його дизайн перестав бути секретом, хоча візуально позашляховик мало чим відрізняється від стандартного п'ятидверного Land Rover Defender 110.

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Раніше позашляховик зняли на тестах у камуфляжі
Фото: Autocar

Позашляховик подовжать на 340 мм — до 5100 мм. Колісна база при цьому залишиться незмінною (3022 мм), адже збільшать лише заднє звисання Defender 130.

Збільшені розміри дозволили зробити автомобіль восьмимісним — на другому та третьому рядах встановлять по три сидіння. Збільшиться об'єм багажника.

Крім того, внутрішнє оздоблення в Defender 130 стане багатшим. Справа в тому, що його позиціонують як дорогу флагманську версію, а тому внутрішнє оздоблення покращать.

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Двигуни Land Rover Defender 130 будуть такими ж, як і інші версії моделі. Позашляховик отримає бензинові турбомотори об'ємом 2,0 л (300 к. с.) і 3,0 л (400 к. с.), а також дволітровий 240-сильний і трилітровий 300-сильний турбодизелі. Будуть у лінійці і плаг-ін гібрид на 404 к. с., і заряджений варіант із 5,0-літровим 525-сильним V8.

Звичайно, новий Land Rover Defender 130 збереже чудову прохідність. Автомобіль отримає повний привід із понижувальною передачею, набір режимів для різних типів бездоріжжя та позашляховий круїз-контроль. За доплату запропонують пневмопідвіску зі змінним (218-292 мм) кліренсом.

Раніше Фокус розповідав про новий Range Rover Sport. Позашляховик побудований на сучасній платформі й отримав двигуни потужністю до 530 к. с.