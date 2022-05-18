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Китайський Prado: BAIC презентували недорогий та економічний рамний позашляховик (фото)

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BAIC BJ60, новий BAIC BJ60, BAIC BJ60 2022, китайські позашляховики, китайський Prado
Фото: BAIC | Решітка радіатора позашляховика виконана в стилі Jeep, але отримала діодне підсвічування

BAIC BJ60 — великий позашляховик за розумною ціною. Автомобіль оснащений гібридною установкою та може проїхати 1000 км без дозаправки.

У Китаї презентували новий BAIC BJ60. Великий позашляховик надійде у продаж з літа і стане доступнішою альтернативою Toyota Land Cruiser Prado вартістю близько $40-45 тисяч. Про це повідомляє офіційний сайт китайської марки.

BAIC BJ60, новий BAIC BJ60, BAIC BJ60 2022, китайські позашляховики, китайський Prado
Довжина автомобіля перевищує 5 метрів
Фото: BAIC

BAIC BJ60 — класичний рамний позашляховик із характерним для авто такого класу зовнішнім виглядом. У нього високий капот, двооб'ємний профіль та виражені розширені колісні арки. Решітка радіатора виконані в дусі Jeep і отримали діодне підсвічування, а її дизайн повторюють вигнуті ходові вогні у фарах.

BAIC BJ60, новий BAIC BJ60, BAIC BJ60 2022, китайські позашляховики, китайський Prado
Позашляховик доступний лише в гібридній версії
Фото: BAIC

Розміри BAIC BJ60:

  • Довжина — 5020 мм
  • Ширина — 1955 мм
  • Висота — 1925 мм
  • Колісна база — 2820 мм
BAIC BJ60, новий BAIC BJ60, BAIC BJ60 2022, китайські позашляховики, китайський Prado
Автомобіль отримав сучасну цифрову панель приладів та проєкцію на лобове скло
Фото: BAIC

Салон BAIC BJ60 вийшов дуже сучасним — з віртуальною панеллю приладів, проєкцією на лобове скло та великим 12-дюймовим сенсорним дисплеєм. Запропоновано версії на 5 та 7 місць. Комплектація включає підігрів сидінь, панорамний дах та 20-дюймові легкосплавні диски.

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Характеристики BAIC BJ60 поки розкриті лише частково. Відомо, що позашляховик отримає потужну гібридну установку та зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 6 с. Точну витрату палива не розголошують, але заявлено, що авто буде дуже економічним і на одному баку зможе проїхати близько 1000 км.

BAIC BJ60, новий BAIC BJ60, BAIC BJ60 2022, китайські позашляховики, китайський Prado
Запропоновано версії на 5 та 7 місць
Фото: BAIC

Звичайно, обов'язковим є повний привід з понижувальною передачею і блокування диференціалів. Підвіска всіх коліс буде незалежною.

Раніше Фокус повідомляв, що Ґелендваґен доопрацювали й перетворили на найшвидший у світі пікап. Він розганяється до 100 км/год лише за 4,4 с.