Китайський Prado: BAIC презентували недорогий та економічний рамний позашляховик (фото)

BAIC BJ60 — великий позашляховик за розумною ціною. Автомобіль оснащений гібридною установкою та може проїхати 1000 км без дозаправки.

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У Китаї презентували новий BAIC BJ60. Великий позашляховик надійде у продаж з літа і стане доступнішою альтернативою Toyota Land Cruiser Prado вартістю близько $40-45 тисяч. Про це повідомляє офіційний сайт китайської марки.

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[ + – ] Довжина автомобіля перевищує 5 метрів Фото: BAIC

BAIC BJ60 — класичний рамний позашляховик із характерним для авто такого класу зовнішнім виглядом. У нього високий капот, двооб'ємний профіль та виражені розширені колісні арки. Решітка радіатора виконані в дусі Jeep і отримали діодне підсвічування, а її дизайн повторюють вигнуті ходові вогні у фарах.

[ + – ] Позашляховик доступний лише в гібридній версії Фото: BAIC

Розміри BAIC BJ60:

Довжина — 5020 мм

Ширина — 1955 мм

Висота — 1925 мм

Колісна база — 2820 мм

[ + – ] Автомобіль отримав сучасну цифрову панель приладів та проєкцію на лобове скло Фото: BAIC

Салон BAIC BJ60 вийшов дуже сучасним — з віртуальною панеллю приладів, проєкцією на лобове скло та великим 12-дюймовим сенсорним дисплеєм. Запропоновано версії на 5 та 7 місць. Комплектація включає підігрів сидінь, панорамний дах та 20-дюймові легкосплавні диски.

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Характеристики BAIC BJ60 поки розкриті лише частково. Відомо, що позашляховик отримає потужну гібридну установку та зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 6 с. Точну витрату палива не розголошують, але заявлено, що авто буде дуже економічним і на одному баку зможе проїхати близько 1000 км.

[ + – ] Запропоновано версії на 5 та 7 місць Фото: BAIC

Звичайно, обов'язковим є повний привід з понижувальною передачею і блокування диференціалів. Підвіска всіх коліс буде незалежною.

Раніше Фокус повідомляв, що Ґелендваґен доопрацювали й перетворили на найшвидший у світі пікап. Він розганяється до 100 км/год лише за 4,4 с.