Три тонни ваги та до сотні за 4,4 секунди: "Гелендваген" перетворили на найшвидший у світі пікап
Brabus 900 XLP One of Ten — екстремальний 900-сильний варіант Mercedes-Benz G-Class у кузові пікап. Таких автомобілів випустять лише десять.
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Опубліковано фото Brabus 900 XLP One of Ten. Німецькі тюнери перетворили культовий Mercedes-Benz G-Class на екстремальний пікап. Про це повідомляє офіційний сайт ательє.
Як випливає з назви, випустять лише 10 таких пікапів. Вартість тюнінгованого "Гелендвагена" перевищує пів мільйона євро.
А числове позначення в назві автомобіля вказує на його потужність — 900 к. с. Крутний момент досяг 1250 Н∙м. Тритонне авто розганяється до 100 км/год лише за 4,4 с, а його максимальна швидкість обмежена 210 км/год. Це найшвидший пікап у світі — принаймні, до появи на ринку серійного Tesla Cybertruck. Середня витрата палива становить 15,5 л/100 км.
Таких результатів досягли, збільшивши об'єм V8 із 4,0 до 4,4 л і встановивши нові турбіни. До речі, цей же двигун отримав і оригінальний баггі "Гелендваген", також створений фахівцями Brabus.
Brabus 900 XLP One of Ten відчутно більший за стандартний Mercedes G-Class — 5,31 м у довжину. Це дозволило обладнати ззаду невелику вантажну платформу.Важливо
Крім того, автомобіль підготували до особливо важкого бездоріжжя. Він отримав портальні мости, що дозволили збільшити кліренс удвічі — до 490 мм. Величезні 22-дюймові позашляхові шини вимагали розширення колісних арок. На додаток, встановлені лебідка, багажник на даху та металевий захист днища.
Тюнінг "Гелендвагена" також включає оздоблення салону дорогою чорною шкірою. Розбавляють її карбонові деталі та яскраво-червоні металеві вставки, а на центральній консолі з'явився дорогий годинник Panerai Luminor.
Раніше Фокус розповідав, що в США збудували величезний шестиколісний пікап потужністю 1000 к. с.