Три тонни ваги та до сотні за 4,4 секунди: "Гелендваген" перетворили на найшвидший у світі пікап

Brabus 900 XLP One of Ten — екстремальний 900-сильний варіант Mercedes-Benz G-Class у кузові пікап. Таких автомобілів випустять лише десять.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Опубліковано фото Brabus 900 XLP One of Ten. Німецькі тюнери перетворили культовий Mercedes-Benz G-Class на екстремальний пікап. Про це повідомляє офіційний сайт ательє.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як випливає з назви, випустять лише 10 таких пікапів. Вартість тюнінгованого "Гелендвагена" перевищує пів мільйона євро.

[ + – ] Пікап здатний розігнатися до 100 км/год за 4,4с Фото: brabus.com

А числове позначення в назві автомобіля вказує на його потужність — 900 к. с. Крутний момент досяг 1250 Н∙м. Тритонне авто розганяється до 100 км/год лише за 4,4 с, а його максимальна швидкість обмежена 210 км/год. Це найшвидший пікап у світі — принаймні, до появи на ринку серійного Tesla Cybertruck. Середня витрата палива становить 15,5 л/100 км.

Таких результатів досягли, збільшивши об'єм V8 із 4,0 до 4,4 л і встановивши нові турбіни. До речі, цей же двигун отримав і оригінальний баггі "Гелендваген", також створений фахівцями Brabus.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра та карбон Фото: brabus.com

Brabus 900 XLP One of Ten відчутно більший за стандартний Mercedes G-Class — 5,31 м у довжину. Це дозволило обладнати ззаду невелику вантажну платформу.

Важливо

Українець у Німеччині безкоштовно віддає Таврію: на ній він урятувався від війни

Крім того, автомобіль підготували до особливо важкого бездоріжжя. Він отримав портальні мости, що дозволили збільшити кліренс удвічі — до 490 мм. Величезні 22-дюймові позашляхові шини вимагали розширення колісних арок. На додаток, встановлені лебідка, багажник на даху та металевий захист днища.

[ + – ] Ззаду з'явилася вантажна платформа Фото: brabus.com

Тюнінг "Гелендвагена" також включає оздоблення салону дорогою чорною шкірою. Розбавляють її карбонові деталі та яскраво-червоні металеві вставки, а на центральній консолі з'явився дорогий годинник Panerai Luminor.

Раніше Фокус розповідав, що в США збудували величезний шестиколісний пікап потужністю 1000 к. с.