Українець у Німеччині безкоштовно віддає Таврію: на ній він урятувався від війни

Таврія стоїть на парковці аеропорту Штутгарта з ключами в салоні та чекає на нового власника. Якщо автомобіль не заберуть, йому загрожує утилізація.

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У Німеччині пропонують безкоштовно забрати ЗАЗ-1102 Таврія 2005 року. На ній Володимир Чеклов із сім'єю евакуювався з Мелітополя. Про це українець написав у Facebook.

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За його словами, до Німеччини сім'я дісталася за шість діб із короткими зупинками. Автомобіль без проблем упорався зі складним завданням і жодного разу не підвів.

Володимир Чеклов залишив машину на парковці в аеропорту Штутгарта. Ключі залишені в замку запалювання, а в бардачку зберігаються всі документи. Під заднім бампером на магніті схована запасна пара ключів.

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Забрати автомобіль може будь-хто. Якщо для Таврії не знайдеться новий власник, його можуть утилізувати.

Як запевняє власник, ЗАЗ-1102 в дуже хорошому стані та проїхав усього 90 тис. км. Його кузов в ідеальному стані й двигун як новий, а до війни в моторі поміняли мастило та прочистили масляні канали. Таврія оснащена аудіосистемою Alpine та вихлопною системою Bosal.

Це не перший випадок, коли Таврія врятувала від війни. Ще один українець також виїхав до Німеччини на ЗАЗ-1102 і зараз продає автомобіль.

Також Фокус писав, що літня пара евакуювалася з Маріуполя на горбатому Запорожці.