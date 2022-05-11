В Україні під час війни не контролюють якість палива на АЗС

У першому кварталі нинішнього року Держекоінспекція зібрала понад мільйон гривень штрафів за неякісне паливо, проте наразі перевірки АЗС припинено.

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Під час воєнного стану в Україні взагалі не проводяться перевірки якості палива на АЗС. Про це сайту enkorr заявили у Державній екологічній інспекції.

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У відомстві керуються постановою уряду про воєнний стан. З 24 лютого контроль якості палива не проводиться у регіонах, де ведуться активні бойові дії, а з 13 березня перевірки повністю припинено на всій території України.

"Відбір зразків нехарчової продукції не проводився і здійснюватиметься після припинення воєнного стану в Україні", — повідомили в Держекоінспекції.

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Водночас, в інспекції розповіли, що в січні-березні провели 113 перевірок, за результатами яких ухвалено 148 рішень щодо застосування обмежувальних (коригувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності. Усього виписано штрафів на суму 1 241 000 гривень.

У разі дефіциту палива випадки реалізації неякісного палива стають дедалі частішими. За словами аналітика "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, такий бензин виготовляють у кустарних умовах із використанням зневодненого спирту.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща допоможе збільшити постачання палива в Україну. Транзит бензину та дизеля там можуть наростити із 60 до 200 тис. тонн на місяць.