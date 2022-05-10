До 200 тонн на місяць: Польща підключить свої порти для прискорення постачання палива в Україну

Під час проведення енергетичного форуму у Варшаві ухвалили рішення збільшити постачання палива через порти у Гданську та Свіноуйсьце, а також синхронізувати графіки польських та українських потягів.

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Польща може виступити великим транзитером палива в Україну, яке надходитиме зі США, Німеччини, Нідерландів та інших країн. Для прискорення постачання палива польський уряд надасть свої порти у Гданську та Свіноуйсьце. Про це повідомляє польський медіаканал Polskie Radio 24.

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Питання про прискорене постачання палива через польські порти обговорювали 9 травня на енергетичному форумі у Варшаві, де була міністр економіки України Юлія Свириденко.

Сторони обговорили технічні можливості терміналів польських портів та дійшли висновку, що транзит палива можна збільшити із 60 тис. тонн на місяць до 200 тис. тонн.

"Після того, як ворог планомірно атакував паливну інфраструктуру нашої країни, знищивши Кременчуцький НПЗ та низку великих нафтобаз, питання постачання пального отримало оперативне та предметне рішення. Зараз Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісяця. За останній місяць обсяг надходжень ледве становив 60 тисяч тонн", — зазначила Свириденко.

Зі свого боку міністр клімату Польщі Анна Моськва сказала, що польська сторона готова забезпечити безперервність постачання енергоносіїв в Україну, збільшивши потужність пропускної спроможності терміналів у межах стратегічних проєктів енергобезпеки RePowerUE.

"Сьогоднішня зустріч дуже конкретно і практично дозволяє нам планувати ці нові ланцюжки постачання, нові напрямки, збільшуючи залучення всіх суб'єктів, як тих, які постачають, так і тих, які забезпечують подальші постачання в Україну", — сказала польський міністр.

Крім того, сторони знайшли технічні можливості для збільшення постачання палива за сприяння однієї з провідних компаній з транспортування та зберігання нафти PERN SA.

Також для збільшення обсягів постачання сторони синхронізували графіки роботи польської залізничної компанії РКР та "Укрзалізниці", які тепер зможуть в оперативному режимі спільно розв'язувати проблеми постачання.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо дефіциту палива на українських АЗС. За словами віцепрем'єра Юлії Свириденко, Україна запитуватиме зелений коридор у морських портах Східної Європи, де є проблеми щодо логістики.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 9 травня повідомив про подорожчання палива у країні. Причиною цього стало ускладнення логістики внаслідок ракетного удару російських військ по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.