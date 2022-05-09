Шмигаль попередив про подорожчання палива в Україні через труднощі з постачанням

Прем'єр-міністр запевнив, що дефіцит палива незабаром буде заповнений, а ціни зростуть на кілька гривень.

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Після атаки російських військ на Кременчуцький нафтопереробний завод ускладнилася логістика доставки нафтопродуктів в Україну, це може призвести до подорожчання дефіцитного палива для споживачів. Про це в інтерв'ю "РБК-Україні" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За словами глави уряду, через війну паливо в Україну потрапляє лише через західний кордон країни та логістика його доставки "дуже ускладнилася".

"Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну та східну Україну в логістичному забезпеченні… Логістика дуже змінилася, ускладнилася та подорожчала. Це, звичайно, може призвести до подорожчання для споживачів… Ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Кілька гривень може бути різниця в ціні, але дефіцит перекриватиметься", — сказав Шмигаль.

Крім цього, прем'єр заявив, що наразі уряд намагається заповнити дефіцит нафтопродуктів в Україні й у країні незабаром з'явиться достатня кількість палива.

У той же час Шмигаль закликав не панікувати через форс-мажорні обставини, які можуть виникати в країні в цей час, оскільки в країні триває повномасштабна війна і громадянам необхідно "бути свідомими щодо цього".

Нагадаємо, на початку травня генеральний директор і засновник Prime Group Дмитро Леушкін у коментарі Фокусу повідомив, що проблеми з дефіцитом на ринку бензину та дизпалива в Україні триватимуть два-три місяці.

Раніше уряд анонсував постачання на український ринок 70 тисяч тонн бензину та приблизно 40 тисяч тонн дизеля для зниження дефіциту.