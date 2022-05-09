Шмыгаль предупредил о подорожании топлива в Украине из-за сложностей с поставками

Премьер-министр заверил, что что дефицит топлива вскоре будет восполнен, а цены вырастут на несколько гривен.

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После атаки российских войск на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод усложнилась логистика доставки нефтепродуктов в Украину, впоследствии это может привести к подорожанию дефицитного топлива для потребителей. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам главы правительства, из-за войны топливо в Украину попадает только через западную границу страны и логистика его доставки "очень усложнилась".

"Фактически нет Кременчугского НПЗ, который брал на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении… Логистика очень изменилась, усложнилась и подорожала. Это, конечно, может привести к подорожанию для потребителей… Мы очень внимательно смотрим, сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться", — сказал Шмыгаль.

Помимо этого премьер заявил, что на данный момент правительство пытается восполнить дефицит нефтепродуктов в Украине и в стране вскоре появится достаточное количество топлива.

В то же время Шмыгаль призвал не паниковать из-за форс-мажорных обстоятельств, которые могут возникать в стране в это время, так как в стране продолжается полномасштабная война и гражданам необходимо "быть сознательными на этот счет".

Напомним, в начале мая генеральный директор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин в комментарии Фокусу сообщил, что проблемы с дефицитом на рынке бензина и дизтоплива в Украине продлятся два-три месяца.

Ранее правительство анонсировало поставку на украинский рынок 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля для снижения дефицита.