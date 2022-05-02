Отпускать будут по 5 литров. Эксперт назвал рыночную стоимость бензина и когда исчезнет дефицит

Нефтетрейдерам понадобится время, чтобы справиться с бюрократическими процедурами и наладить поставки бензовозами, считает участник рынка.

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В Украине дефицит бензина и дизтоплива продлится два-три месяца. Именно столько времени нужно нефтетрейдерам, чтобы выполнить все бюрократические требования и наладить ритмичные поставки бензовозами. Такую позицию Фокусу высказал гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

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"Сейчас в Украине стоят пустыми около 500 бочек бензовозов, которые могут купить и привезти ресурс. Украина не выпускает. Причин миллион — у кого-то нет экологического сертификата, кому-то в общем порядке оформляют загранпаспорта по несколько месяцев. Всю эту бюрократию побороть в кратчайшие сроки невозможно. На это уйдет 2-3 месяца, не раньше", — говорит Леушкин.

Он прогнозирует, что на протяжении ближайших месяцев в Украине будет дефицит топлива.

"Все это время такая ситуация и будет. В лучшем случае клиенты будут покупать топливо на заправках по 5 литров", — предостерегает участник рынка.

Отметим, сеть автозаправок ОККО 24 февраля ввела ограничение — 20 л топлива в одни руки, в конце апреля граничный объем снизили до 10 л, а 1 мая — 5 л для тех, у кого нет сетевой карточки Fishka.

Леушкин в очередной раз раскритиковал госрегулирование цен на топливо.

"Сегодня реальная цена на оптовом рынке — 48,5 грн/л. На заправках цена могла бы составить 50-55 грн/л. Но такую цену нельзя ставить. Поэтому на стелах будут нули. По 42 грн/л никто не будет продавать топливо, такой цены нет", — констатирует эксперт.

По его словам, несмотря на обещание Минэкономики, что дефицит удастся побороть за семь дней, никто из правительства не проводит консультации с участниками рынка, об упрощении бюрократических процедур речь тоже не идет.

Вместе с тем Кабмин решил отменить регулирование цен на так называемые премиальные или брендовые сорта бензина и дизеля. Это прописано в постановлении №488 от 29 апреля.

Как сообщал Фокус, 28 апреля в Киеве собрались огромные очереди перед заправками, на многих из них бензина не было. Сергей Куюн написал, что автозаправки продают такие же объемы бензина, как и раньше, но из-за того, что многие вернулись в столицу, этого не хватает.

Ситуация с очередями на автозаправки сохранилась и 1 мая.

Ранее Леушкин в колонке для Фокуса пояснил, почему дешевый бензин и дизель остались в прошлом.