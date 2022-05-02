Как купить больше топлива на АЗС в условиях дефицита – лайфхак для водителей

Программы лояльности для постоянных клиентов помогут заправить больший объем топлива в условиях дефицита, но и у них есть свои ограничения.

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Дефицит топлива в Украине становится все острее. Очереди на АЗС все больше, да и лимиты на заправку ожесточаются. Впрочем, есть способ залить бензина или дизеля сверх лимита. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Дело в том, что крупные сети АЗС предлагают бонусы для своих постоянных клиентов в рамках программ лояльности. В частности, сеть WOG ввела ограничение в 10 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами только при наличии карты лояльности PRIDE или мобильного приложения.

[ + – ] Карта лояльности поможет залить больше бензина или дизеля

А сеть ОККО позволяет владельцам карт лояльности залить вдвое больше топлива: "Наши гости, имеющие карту Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel – от 10 л в одно авто … не имеющие карты Fishka – 5 л в одно авто". Заправляться можно не чаще, чем раз в два часа.

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Эксперт рассказал, благодаря чему на АЗС появятся бензин и дизель

Следует отметить, что специальные предложения АЗС дял постоянных клиентов как правило распространяются на дорогое премиальное топливо, а обычные бензин и дизель доступен лишь ВСУ и предприятиям критической инфраструктуры. Недавно Кабинет Министров отменил госрегулирование цен именно для брендовых сортов бензина и дизеля. Кроме того, существенно увеличен размер торговой надбавки на обычное топливо.

Также Фокус сообщал, что в Министерстве экономики пообещали побороть дефицит топлива в Украине за неделю.