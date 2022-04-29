Дефицит топлива в Украине: Кабмин поднял маржу для АЗС на 40%

По словам постоянного представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничук, теперь АЗС будут получать с одного литра дизтоплива по 7 грн, а с бензина — 6,5 грн.

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Украинские АЗС будут зарабатывать больше денег от продажи каждого литра топлива. Об этом заявил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Парламенте Тарас Мельничук в своем официальном Telegram-канале.

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Чиновник заверил, что торговые надбавки для автозаправочных комплексов будут повышены до предельного уровня. В частности, прибыль от продажи каждого литра дизельного топлива для АЗС увеличится на 40%, а от продажи бензина — на 42%.

"В целях предотвращения дефицита топлива, реализуемого через сеть автозаправочных станций, принято решение о повышении предельного уровня торговых надбавок, которые начисляются к средней стоимости 1 литра топлива, в частности, дизтоплива с 5 до 7 гривен с учетом НДС (на 40%) и бензинов автомобильных с 4,55 до 6,50 грн. с учетом НДС (на 42,8%)", — говорится в сообщении.

В то же время Мельничук уточнил, что правительство решило продлить срок действия предельного уровня наценки на продовольственные товары, имеющие больную социальную значимость. Решение будет действовать пока введено военное положение и еще 3 месяца после его прекращения или отмены.

Напомним, что в последнюю неделю в Украине обострился топливный кризис: водители гражданского транспорта столкнулись с проблемами при поиске бензина. Ранее Фокус рассказывал, что первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила в том, что ситуация с дефицитом бензина и дизельного топлива на украинских заправках завершится в течение одной недели. По словам чиновницы, украинские операторы имеют законтрактованные объемы топлива в странах Западной Европы, поэтому причин для паники у населения Украины быть не должно.