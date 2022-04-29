Дефіцит палива в Україні: Кабмін підняв маржу для АЗС на 40%

За словами постійного представника Кабміну в парламенті Тараса Мельничука, тепер АЗС отримуватимуть з одного літра дизпалива по 7 грн., а з бензину — 6,5 грн.

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Українські АЗС зароблятимуть більше грошей від продажу кожного літра палива. Про це заявив постійний представник Кабінету Міністрів України у Парламенті Тарас Мельничук у своєму офіційному Telegram-каналі.

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Чиновник запевнив, що торгові надбавки для автозаправних комплексів підвищать до граничного рівня. Зокрема прибуток від продажу кожного літра дизельного палива для АЗС збільшиться на 40%, а від продажу бензину — на 42%.

"З метою запобігання дефіциту палива, що реалізується через мережу автозаправних станцій, прийнято рішення про підвищення граничного рівня торгових надбавок, які нараховуються до середньої вартості 1 літра палива, зокрема дизпалива з 5 до 7 гривень з урахуванням ПДВ (на 40%) та бензинів автомобільних з 4,55 до 6,50 грн. з урахуванням ПДВ (на 42,8%)", — йдеться у повідомленні.

Водночас Мельничук уточнив, що уряд вирішив продовжити термін дії граничного рівня націнки на продовольчі товари, які мають велике соціальне значення. Рішення діятиме поки введено воєнний стан і ще 3 місяці після його припинення або скасування.

Нагадаємо, що в останній тиждень в Україні загострилася паливна криза: водії цивільного транспорту зіштовхнулися із проблемами при пошуку бензину. Раніше Фокус розповідав, що перший віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко запевнила, що ситуація з дефіцитом бензину та дизельного палива на українських заправках завершиться протягом одного тижня. За словами чиновниці, українські оператори мають законтрактовані обсяги палива у країнах Західної Європи, тому причин для паніки у населення України не повинно бути.