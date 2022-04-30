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Экономика Ситуация с бензином в Украине

Эксперт рассказал, благодаря чему на АЗС появятся бензин и дизель

Ольга Чайка
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Автозаправка, АЗС, WOG
Фото: Getty Images | На автозаправке в Киеве большой выбор топлива

Рыночные условия — это путь к улучшению ситуации, считает энергоэксперт Владимир Омельченко.

Украине нужно отменить государственное регулирование цен на бензин и дизель — и одновременно решениями Антимонопольного комитета привлекать к ответственности тех участников рынка, которые злоупотребляют антиконкурентным поведением. Такое мнение высказал в комментарии Фокусу директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Мой рецепт очень прост: с одной стороны – дерегулирование, а с другой – усиление работы Антимонопольного комитета, правоохранительных органов и чрезвычайно жесткие санкции для тех, кто пытается заработать сверхприбыли", — говорит эксперт.

Он допускает, что сейчас многие нефтетрейдеры компенсируют расходы на логистику и сложности с хранением расценками на оптовом рынке: "На опте они могут зарабатывать до 8 грн на литре".

По словам Омельченко, Антимонопольному комитету следовало бы посмотреть, какую маржу получают на оптовых поставках, нет ли там договоренностей и злоупотреблений.

"Я думаю, что если Антимонопольный комитет будет нормально отслеживать ситуацию, цены на топливо не повысятся до уровня 50-60 грн", — отметил Омельченко.

Как сообщалось, в Киеве 28 апреля был заметный дефицит топлива. Министр экономики Украины Юлия Свириденко написала, что через неделю дефицит прекратится благодаря новым поставкам из Европы. Со своей стороны, директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн говорит, что столичные автозаправки продают такие же объемы, как и несколько недель назад, но из-за того, что многие вернулись в столицу, этого недостаточно.