Експерт розповів, завдяки чому на АЗС з'являться бензин та дизель

Ринкові умови – це шлях до покращення ситуації, вважає енергоексперт Володимир Омельченко.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Україні треба скасувати державне регулювання цін на бензин та дизель — і водночас рішеннями Антимонопольного комітету притягати до відповідальності тих учасників ринку, які зловживають антиконкурентною поведінкою. Таку думку в коментарі Фокусу висловив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Мій рецепт дуже простий: з одного боку – дерегулювання, а з іншого – посилення роботи Антимонопольного комітету, правоохоронних органів та надзвичайно жорсткі санкції для тих, хто намагається заробити надприбутки", – каже експерт.

Він припускає, що зараз багато нафтотрейдерів компенсують витрати на логістику та складності зі зберіганням розцінками на оптовому ринку: "На опті вони можуть заробляти до 8 грн на літрі".

За словами Омельченка, Антимонопольний комітет мав би подивитися, яку маржу отримують на оптових поставках, чи немає там домовленостей та зловживань.

"Я думаю, що якщо Антимонопольний комітет нормально відслідковуватиме ситуацію, ціни на пальне не підвищаться до рівня 50-60 грн", — зазначив Омельченко.

Як повідомлялося, у Києві 28 квітня був помітний дефіцит палива. Міністр економіки України Юлія Свириденко написала, що за тиждень дефіцит припиниться завдяки новим постачанням з Європи. Зі свого боку, директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн каже, що столичні автозаправки продають такі ж обсяги, як і кілька тижнів тому, але через те, що багато хто повернувся до столиці, цього недостатньо.