Як придбати більше пального на АЗС в умовах дефіциту – лайфхак для водіїв

Програми лояльності для постійних клієнтів допоможуть заправити більший обсяг палива в умовах дефіциту, але вони мають свої обмеження.

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Дефіцит палива в Україні стає дедалі гострішим. Черги на АЗС все більші, та й ліміти на заправку запеклі. Утім, є спосіб залити бензину чи дизелю понад ліміт. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Справа в тому, що великі мережі АЗС пропонують бонуси для своїх постійних клієнтів у межах програм лояльності. Зокрема, мережа WOG ввела обмеження 10 л на добу для приватних клієнтів за умов готівкового розрахунку або оплати банківськими картками лише за наявності картки лояльності PRIDE або мобільного додатка.

[ + – ] Карта лояльності допоможе залити більше бензину чи дизеля

А мережа ОККО дозволяє власникам карток лояльності залити вдвічі більше палива: "Наші гості, які мають картку Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel — від 10 л в одне авто… ті, хто не мають карти Fishka — 5 л в одне авто". Заправлятися можна не частіше ніж раз на дві години.

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Експерт розповів, завдяки чому на АЗС з'являться бензин та дизель

Варто зазначити, що спеціальні пропозиції АЗС для постійних клієнтів зазвичай поширюються на дороге преміальне паливо, а звичайні бензин і дизель доступні лише ЗСУ та підприємствам критичної інфраструктури. Нещодавно Кабінет Міністрів скасував держрегулювання цін саме для брендових сортів бензину та дизеля. Крім того, суттєво збільшено розмір торгової надбавки на звичайне паливо.

Також Фокус повідомляв, що в Міністерстві економіки пообіцяли подолати дефіцит палива в Україні за тиждень.