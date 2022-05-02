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Авто Ситуація з бензином в Україні

Подолати дефіцит: в Україні відпустили ціни на деякі види палива

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Фото: 72.RU | Держрегулювання цін наразі не поширюється на преміальне паливо

АЗС зможуть заробляти більше на продажі преміального палива, проте для цього необхідно виконати важливу умову.

Кабінет Міністрів вирішив послабити контроль над вартістю пального на АЗС. Уряд вирішив не регулювати ціни на так звані преміальні чи брендові сорти бензину та дизеля. Це прописано в постанові №488 від 29 квітня.

Тепер мережі АЗС можуть самі встановлювати ціни на преміальне паливо, проте Кабмін висунув одну умову: у продажу мають бути звичайні бензин і дизель, на які поширюється держрегулювання.

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Щоб самостійно встановлювати ціни на преміум-паливо, мережі АЗС мають продавати і звичайні бензин та дизель
Фото: Гордон

Нагадаємо, цією ж постановою №488 уряд збільшив розмір торгової надбавки для продажу дизпалива з 5 до 7 гривень за літр (на 40%), а для продажу бензину — з 4,55 до 6,50 гривень за літр (на 42%).

Як відомо, держрегулювання цін на пальне сегменту преміум встановили 26 березня. Вирішили, що його вартість не може перевищувати ціну звичайного бензину або дизеля на понад 5%.

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Перераховані вище заходи покликані подолати дефіцит палива в Україні, який став особливо гостро відчутним в останні дні. В Міністерстві економіки пообіцяли розв'язати проблему протягом тижня. Водночас трейдери та експерти ринку наполягають на максимальному його дерегулюванні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві розробили онлайн-карту робочих АЗС.