Подолати дефіцит: в Україні відпустили ціни на деякі види палива

АЗС зможуть заробляти більше на продажі преміального палива, проте для цього необхідно виконати важливу умову.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Кабінет Міністрів вирішив послабити контроль над вартістю пального на АЗС. Уряд вирішив не регулювати ціни на так звані преміальні чи брендові сорти бензину та дизеля. Це прописано в постанові №488 від 29 квітня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Тепер мережі АЗС можуть самі встановлювати ціни на преміальне паливо, проте Кабмін висунув одну умову: у продажу мають бути звичайні бензин і дизель, на які поширюється держрегулювання.

[ + – ] Щоб самостійно встановлювати ціни на преміум-паливо, мережі АЗС мають продавати і звичайні бензин та дизель Фото: Гордон

Нагадаємо, цією ж постановою №488 уряд збільшив розмір торгової надбавки для продажу дизпалива з 5 до 7 гривень за літр (на 40%), а для продажу бензину — з 4,55 до 6,50 гривень за літр (на 42%).

Як відомо, держрегулювання цін на пальне сегменту преміум встановили 26 березня. Вирішили, що його вартість не може перевищувати ціну звичайного бензину або дизеля на понад 5%.

Важливо

Про користь дефіциту бензину. Чому автомобілістам слід приготувати велосипед

Перераховані вище заходи покликані подолати дефіцит палива в Україні, який став особливо гостро відчутним в останні дні. В Міністерстві економіки пообіцяли розв'язати проблему протягом тижня. Водночас трейдери та експерти ринку наполягають на максимальному його дерегулюванні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві розробили онлайн-карту робочих АЗС.