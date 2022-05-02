Де в Києві можна заправити авто: в КМДА розробили онлайн-картку

Карта доступна лише мешканцям столиці. Вона допоможе знайти заправку та підкаже найкращий маршрут.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації (КМДА) пропонує киянам-автовласникам скористатися онлайновою картою, що показує ті АЗС, де точно є бензин. Про це повідомляє Фокус.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Ресурс містить дані про наявність палива для автомобілів на заправках таких мереж як KLO, Socar, BRMS, Grand Petrol, WOG, OKKO.

[ + – ] Карта Києва з АЗС, де є бензин

Зліва в меню вказані назви компаній, під кожною з них є список з адресами заправних станцій. Також кожну АЗС нанесено на карту міста Києва. Після натискання на позначку на карті в лівому меню з'являється не тільки адреса, за якою знаходиться станція, але й орієнтири, наприклад: Наддніпрянське шосе, 8, між мостами Дарницький і Патона у бік Подолу.

Карта, створена за допомогою Google Maps, вже отримала близько 2 млн переглядів.

КМДА у своєму телеграм-каналі закликала всіх киян віддавати перевагу громадському транспорту. В адміністрації пояснюють це тим, що паливо сьогодні вкрай потрібне ЗСУ.

"Закликаємо киян за можливості не пересуватися на приватному автотранспорті, щоб насамперед забезпечити потребу в пальному для військових", — йдеться в повідомленні.

У Києві працюють:

140 автобусів на 62 маршрутах;

70 трамваїв на 16 маршрутах;

77 тролейбусів на 25 маршрутах;

Приватні перевізники здійснюють перевезення на 74 маршрутах загальною кількістю майже 400 автобусів;

Метро працює з 06:30 до 20:00;

Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.

Нагадаємо, що після широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України, компанія Google прийняла рішення тимчасово відключити деякі сервіси Google Maps. Так, не працював індикатор заторів. Це зроблено для того, щоб російські військові не знали, в яких місцях спостерігають велику кількість людей, адже багато киян та жителів передмістя активно евакуювалися в ті дні.