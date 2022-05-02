Где в Киеве можно заправить авто: в КГГА разработали онлайн-карту

Карта доступна только жителям столицы. Она поможет найти заправку и подскажет самый оптимальный маршрут.

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Департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА) предлагает киевлянам-автовладельцам воспользоваться онлайновой картой, отображающей те АЗС, где точно есть бензин. Об этом сообщает Фокус.

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Ресурс содержит данные о наличии топлива для автомобилей на заправках таких сетей, как KLO, Socar, BRMS, Grand Petrol, WOG, OKKO.

[ + – ] Карта Киева с АЗС, где есть бензин

Слева в меню указаны названия компаний, под каждым из них есть выпадающий список с адресами заправочных станций. Также каждая АЗС нанесена на карту города Киева. При нажатии на отметку на карте в левом меню появляется не только адрес, по которому находится станция, но и ориентиры, например: "Надднепрянское шоссе, 8, между мостами Дарницкий и Патона в сторону Подола".

Карта, созданная при помощи Google Maps, уже получила около 2 млн просмотров.

КГГА в своем телеграм-канале призвала всех киевлян отдавать предпочтение общественному транспорту. В администрации объясняют это тем, что топливо сегодня крайне необходимо ВСУ.

"Призываем киевлян по возможности не передвигаться на частном автотранспорте, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных", — говорится в сообщении.

В Киеве работают:

140 автобусов на 62 маршрутах

70 трамваев на 16 маршрутах

77 троллейбусов на 25 маршрутах

Частные перевозчики осуществляют перевозку на 74 маршрутах общим количеством почти 400 автобусов.

Метро работает с 06:30 до 20:00.

Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.

Напомним, что после широкомасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, компанией Google было принято решение временно отключить некоторые сервисы в Google Maps. Так, не работал индикатор пробок. Это было сделано для того, чтобы российские военные не знали, в каких местах наблюдается большое количество людей, ведь многие киевляне и жители пригорода активно эвакуировались в те дни.