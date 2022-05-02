Побороть дефицит: в Украине отпустили цены на отдельные виды топлива

АЗС смогут зарабатывать больше на продаже премиального топлива, однако для этого нужно выполнить важное условие.

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Кабинет Министров решил ослабить контроль за стоимостью топлива на АЗС. Правительство решило не регулировать цены на так называемые премиальные или брендовые сорта бензина и дизеля. Это прописано в постановлении №488 от 29 апреля.

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Теперь сети АЗС могут сами устанавливать цены на премиальное топливо, однако Кабмин выдвинул одно условие: в продаже должны быть и обычные бензин и дизель, на которые распространяется госрегулирование.

[ + – ] Чтобы самостоятельно устанавливать цены на премиум-топливо, сети АЗС должны продавать и обычные бензин и дизель Фото: Гордон

Напомним, этим же постановлением №488 правительство увеличило размер торговой надбавки при продаже дизтоплива с 5 до 7 гривен за литр (на 40%), а при продаже бензина – с 4,55 до 6,50 гривен за литр (на 42%).

Как известно, госрегулирование цен на топливо сегмента премиум установили 26 марта. Было решено, что его стоимость не может превышать цену обычного бензина или дизеля более, чем на 5%.

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