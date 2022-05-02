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Авто Ситуация с бензином в Украине

Побороть дефицит: в Украине отпустили цены на отдельные виды топлива

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Фото: 72.RU | Госрегулирование цен теперь не распространяется на премиальное топливо

АЗС смогут зарабатывать больше на продаже премиального топлива, однако для этого нужно выполнить важное условие.

Кабинет Министров решил ослабить контроль за стоимостью топлива на АЗС. Правительство решило не регулировать цены на так называемые премиальные или брендовые сорта бензина и дизеля. Это прописано в постановлении №488 от 29 апреля.

Теперь сети АЗС могут сами устанавливать цены на премиальное топливо, однако Кабмин выдвинул одно условие: в продаже должны быть и обычные бензин и дизель, на которые распространяется госрегулирование.

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Чтобы самостоятельно устанавливать цены на премиум-топливо, сети АЗС должны продавать и обычные бензин и дизель
Фото: Гордон

Напомним, этим же постановлением №488 правительство увеличило размер торговой надбавки при продаже дизтоплива с 5 до 7 гривен за литр (на 40%), а при продаже бензина – с 4,55 до 6,50 гривен за литр (на 42%).

Как известно, госрегулирование цен на топливо сегмента премиум установили 26 марта. Было решено, что его стоимость не может превышать цену обычного бензина или дизеля более, чем на 5%.

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Вышеперечисленные меры призваны побороть дефицит топлива в Украине, который стал особо остро ощутим в последние дни. В Министерстве экономики пообещали решить проблему в течение недели. В то же время, трейдеры и эксперты рынка настаивают на максимальном его дерегулировании.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве разработали онлайн-карту работающих АЗС.