Відпускатимуть по 5 літрів. Експерт назвав ринкову вартість бензину і коли зникне дефіцит

Нафтотрейдерам знадобиться час, щоб впоратися з бюрократичними процедурами та налагодити постачання бензовозами, вважає учасник ринку

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В Україні дефіцит бензину та дизпалива триватиме два-три місяці. Саме стільки часу потрібно нафтотрейдерам, щоб виконати всі бюрократичні вимоги та налагодити ритмічні постачання бензовозами. Таку позицію Фокус висловив гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Льоушкін.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Зараз в Україні стоять порожніми близько 500 бочок бензовозів, які можуть купити та привезти ресурс. Україна не випускає. Причин мільйон — у когось немає екологічного сертифіката, комусь оформлюють закордонні паспорти на загальних засадах по кілька місяців. Усю цю бюрократію подолати у найкоротші терміни неможливо. На це піде 2-3 місяці, не менше", — каже Льоушкін.

Він прогнозує, що протягом найближчих місяців в Україні буде дефіцит палива.

"Весь цей час така ситуація і буде. У кращому випадку клієнти купуватимуть паливо на заправках по 5 літрів", — застерігає учасник ринку.

Зазначимо, мережа автозаправок ОККО 24 лютого запровадила обмеження — 20 л палива в одні руки, наприкінці квітня граничний об'єм знизили до 10 л, а 1 травня — до 5 л для тих, хто не має мережевої картки Fishka.

Льоушкін вкотре розкритикував держрегулювання цін на пальне.

"Сьогодні реальна ціна на оптовому ринку — 48,5 грн/л. На заправках ціна могла б становити 50-55 грн/л. Але таку ціну не можна ставити. Тому на стелах будуть нулі. По 42 грн/л ніхто не продаватиме паливо, такої ціни немає", — констатує експерт.

За його словами, попри обіцянку Мінекономіки, що дефіцит вдасться побороти за сім днів, ніхто з уряду не проводить консультації з учасниками ринку, про спрощення бюрократичних процедур теж не йдеться.

Водночас Кабмін вирішив скасувати регулювання цін на так звані преміальні чи брендові сорти бензину та дизеля. Це прописано у постанові №488 від 29 квітня.

Як повідомляв Фокус, 28 квітня у Києві зібралися величезні черги перед заправками, на багатьох із них бензину не було. Сергій Куюн написав, що автозаправки продають такі ж обсяги бензину, як і раніше, але через те, що багато хто повернувся до столиці, цього не вистачає.

Ситуація із чергами на автозаправки збереглася й 1 травня.

Раніше Льоушкін у колонці для Фокусу пояснив, чому дешевий бензин і дизель залишилися в минулому.