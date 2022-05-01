10 літрів на один бак: кілометрові черги на АЗС в Україні потрапили на камеру (відео)

Експерти стверджують, що нафтотрейдери створили штучний ажіотаж на пальне. А завдяки нульовому акцизному податку та зниженому з 20% до 7% ПДВ доходи компаній перевищили довоєнний рівень.

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В останні кілька днів у столиці, Дніпрі та інших великих містах України спостерігають дефіцит та зростання цін на пальне. Водіям доводиться по кілька годин стояти кілометрових чергах на АЗС, за словами деяких автовласників, один бак дозволяють наповнити лише десятьма літрами пального. Про це повідомляє ТСН.

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На такі обмеження для громадян пішли деякі популярні мережі, такі як WOG, що також потребує карти лояльності. Проте продаж у каністри дозволений. Почасти ажіотаж на пальне пояснюють і комендантською годиною.

Жителі Дніпра скаржаться на нестачу палива на деяких АЗС.

Штучний дефіцит палива збільшив прибуток компаній

Такі складнощі пояснюють тим, що і нафтотрейдери, і уряд не змогли своєчасно пристосуватися до умов воєнного стану.

З початку масштабного вторгнення російської армії було очевидно, що військове командування РФ як свої цілі бачить руйнування нафтопродуктової інфраструктури України. Постраждали десятки об'єктів, через що, наприклад, унеможливився випуск нафтопродуктів на Кременчуцькому, Шебелинському та інших підприємствах. Проте представники уряду й так само нафтотрейдери не відгукнулися на заклик не залишати паливо на нафтобазах, розподілити його та використати практику адресної доставки споживачам.

"Запаси палива знищені, а забезпечити швидку розбудову логістики трейдери не схотіли", — пояснив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

На його думку, представники ринку штучно створили дефіцит пального, щоб збільшити свій прибуток.

"Уряд погодився підняти гарантовану маржу під час продажу нафтопродуктів, повернувши її до довоєнних рівнів, водночас залишається нульовим акцизний податок та знижений з 20% до 7% ПДВ", — сказав аналітик, зазначивши, що за таких обставин дохід трейдерів перевищив довоєнний рівень.

Раніше Фокус повідомляв, що на українських АЗС може з'явитися бензин із Польщі. Представники українського "Нафтогазу" та міністерства енергетики України ведуть переговори з польськими компаніями.