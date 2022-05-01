10 литров в один бак: километровые очереди на АЗС в Украине попали на камеру (видео)

Эксперты утверждают, что нефтетрейдеры создали искусственный ажиотаж на горючее. А за счет нулевого акцизного налога и сниженного с 20% до 7% НДС доходы компаний превысили довоенный уровень.

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В последние несколько дней в столице, Днепре и других крупных городах Украины наблюдается дефицит и рост цен на горючее. Водителям приходится по несколько часов стоять километровых очередях на АЗС, по словам некоторых автовладельцев, один бак разрешают наполнить только десятью литрами горючего. Об этом сообщает ТСН.

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На подобные ограничения для граждан пошли некоторые популярные сети, такие как WOG, которая также требует карту лояльности. Однако отпуск в канистры разрешен. Отчасти ажиотаж на горючее объясняется и комендантским часом.

Жители Днепра жалуются на нехватку топлива на некоторых АЗС.

Искусственный дефицит топлива увеличил прибыль компаний

Такие сложности объясняются тем, что и нефтетрейдеры, и правительство не смогли своевременно приспособиться к условиям военного положения.

С начала масштабного вторжения российской армии было очевидно, что военное командование РФ в качестве своих целей видит разрушение нефтепродуктовой инфраструктуры Украины. Пострадали десятки объектов, из-за чего, к примеру, стал невозможным выпуск нефтепродуктов на Кременчугом, Шебелинском и других предприятиях. Однако представители правительства и в равной степени нефтетрейдеры не откликнулись на призыв не оставлять топливо на нефтебазах, распределить его и использовать практику адресной доставки потребителям.

"Запасы топлива были уничтожены, а обеспечить быструю перестройку логистики трейдеры не захотели", — объяснил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

По его мнению, представители рынка искусственно создали дефицит горючего, чтобы увеличить свою прибыль.

"Правительство согласилось поднять гарантированную маржу во время продажи нефтепродуктов, вернув ее до довоенных уровней, при этом остается нулевым акцизный налог и сниженный с 20% до 7% НДС", — сказал аналитик, отметив, что при таких обстоятельствах доход трейдеров превысил довоенный уровень.

Ранее Фокус сообщал, что на украинских АЗС может появиться бензин из Польши. Представители украинского "Нафтогаза" и министерства энергетики Украины ведут переговоры с польскими компаниями.