Бензин из Польши: польские компании могут выйти на рынок АЗС Украины
Бензин из Польши может появиться на украинских АЗС. Детали сотрудничества с польскими компаниями уже обсуждаются с украинским "Нафтогазом" и министром энергетики Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой вопрос о выходе на украинский топливный рынок польских компаний, сообщает пресс-служба президента Украины.
Во время общения с представителями польских СМИ Владимир Зеленский заявил, что представители одной из польских компаний уже побывали в Украине.
"Они встречались с "Нафтогазом" и министром энергетики. Они очень хотят зайти на наш рынок автозаправочного бизнеса. Я думаю, они зайдут", — сказал Зеленский.
Президент Украины сообщил, что этот вопрос он уже обсуждал с президентом Польши, обсудили детали возможного поступления бензина из Польши и премьер-министры обеих стран.
Зеленский напомнил, что Украина недавно присоединилась к европейской энергетической сети ENTSO-E.
"Мы должны были показать Европейскому Союзу, что мы готовы. И мы были готовы. Мы присоединились к этой сети и это очень поможет Украине", – сказал глава государства.
Также по словам президента Украины, присоединение нашей страны к европейскому рынку приведет к снижению цен на электроэнергию, от чего выиграют потребители. Ведь Украина также поможет европейским странам в снабжении энергоносителями.
Фокус уже писал, что по мнению директора энергетических программ центра Разумкова Владимира Омельченко, есть несколько причин того, что в нашей стране наблюдается дефицит бензина. Одна из главных причин – это остановка Кременчугского НПЗ, который пострадал во время обстрела ВС РФ.
В Минэкономики обещают, что дефицит бензина в Украине будет ликвидирован в течение недели. По словам первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко, топливо на АЗС все таки немного подорожает.
Также Фокус писал о том, благодаря чему на АЗС появятся бензин и дизель. По словам эксперта Владимира Омельченко, Украине нужно отменить государственное регулирование цен топливо.