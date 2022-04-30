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Економіка Ситуація з бензином в Україні

Бензин із Польщі: польські компанії можуть вийти на ринок АЗС України

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Фото: wikipedia | Польські постачальники бензину дуже хочуть зайти на ринок автозаправного бізнесу в Україні

Бензин із Польщі може з'явитися на українських АЗС. Деталі співпраці з польськими компаніями вже обговорюються з українським "Нафтогазом" і міністром енергетики України.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою питання щодо виходу на український паливний ринок польських компаній, повідомляє пресслужба президента України.

Під час спілкування з представниками польських ЗМІ Володимир Зеленський заявив, що представники однієї з польських компаній уже побували в Україні.

"Вони зустрічалися з "Нафтогазом" і міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. Я думаю, вони зайдуть ", — сказав Зеленський.

Президент України повідомив, що це питання він уже обговорював із президентом Польщі, обговорили деталі можливого надходження бензину з Польщі й прем'єр-міністри обох країн.

Зеленський нагадав, що Україна нещодавно приєдналася до європейської енергетичної мережі ENTSO-E.

"Ми мали показати Європейському Союзу, що ми готові. І ми були готові. Ми приєдналися до цієї мережі, і це дуже допоможе Україні", — сказав глава держави.

Також, за словами президента України, приєднання нашої країни до європейського ринку призведе до зниження цін на електроенергію, від чого виграють споживачі. Адже Україна також допоможе європейським країнам у постачанні енергоносіїв.

Фокус уже писав, що, на думку директора енергетичних програм центру Разумкова Володимира Омельченка, є кілька причин того, що в нашій країні спостерігається дефіцит бензину. Одна з головних причин — це зупинка Кременчуцького НПЗ, який постраждав під час обстрілу ЗС РФ.

У Мінекономіки обіцяють, що дефіцит бензину в Україні буде ліквідовано протягом тижня. За словами першого віцепрем'єра та міністра економіки України Юлії Свириденко, паливо на АЗС усе-таки трохи подорожчає.

Також Фокус писав про те, завдяки чому на АЗС з'являться бензин і дизель. За словами експерта Володимира Омельченка, Україні потрібно скасувати державне регулювання цін на пальне.