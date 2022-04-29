Експерт пояснив, чому в Україні гострий дефіцит бензину

У Києві вже другий день гостра нестача бензину А-95, на заправках продають лише до 10 л в одні руки. В інших регіонах країни ситуація трохи краща, але теж не ідеальна. Експерт Центру Разумкова назвав причини проблем.

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Дефіцит бензину в Україні — результат низки факторів, спричинених війною і не тільки. Таку позицію Фокусу озвучив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

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"По-перше, наш єдиний нафтопереробний завод зазнав бомбардування. Я так розумію, він зараз перебуває у непрацюючому стані", — сказав Омельченко.

Російські війська 2 квітня обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод та склади паливно-мастильних матеріалів. Раніше Фокус писав, як зупинка Кременчуцького НПЗ вплинула на ситуацію з бензинами в Україні.

Наразі і міністерка енергетики Юлія Свириденко, і директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн називають зупинку заводу однією із суттєвих причин дефіциту палива в Україні.

Друга причина за версією Володимира Омельченка також воєнна: "У нас резервуарні парки з нафтопродуктами зруйновані, це значно погіршує логістичні ланки".

Сергій Куюн ще на початку квітня говорив про те, що після підриву 20 нафтобаз паливо ніхто не зберігає, його продають прямо з коліс.

Питання оподаткування палива теж вносить елемент нестабільності, каже Омельченко: "Третє питання — ця гра: то знизили акциз та ПДВ на паливо, потім вийшов законопроєкт, щоб повернути податки".

Сьогодні парламентський податковий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект № 7311-д — але без норм про повернення акцизу та 20% ПДВ на паливо, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

У коментарі Фокусу голова податкового комітету Данило Гетманцев сказав, що на цю тему вирішили продовжити консультації.

Продовжуючи перераховувати передумови для дефіциту палива, Володимир Омельченко констатує: "Трейдери вимагають відміни граничної ціни на паливо".

Держрегулювання цін на бензин та дизель діє в Україні з травня минулого року. Представники ринку критикують такий підхід. Наприклад, гендиректор та засновник Prime Group TM Дмитро Льоушкін вважає, що ціни в центрі країни мають бути принаймні на 2 грн на літрі вищими, ніж на західному кордоні країни, через яку зараз проходить весь імпорт.

"Я думаю, цей комплекс причин і породив проблему. Насамперед, логістичні проблеми, пов'язані з війною, а також проблеми неефективного регулювання, слабкої роботи Антимонопольного комітету. Ця горюча суміш і створила проблемну ситуацію на ринку нафтопродуктів", — упевнений Омельченко.

Нагадаємо, 28 квітня у Києві зібралися величезні черги перед заправками, на багатьох із них бензину не було. Сергій Куюн написав, що автозаправки продають такі ж обсяги бензину, як і раніше, але через те, що багато хто повернувся до столиці, цього не вистачає.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що дефіцит бензину в Україні ліквідують протягом тижня.