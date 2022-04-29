Эксперт объяснил, почему в Украине острый дефицит бензина

В Киеве уже второй день острая нехватка бензина А-95. На заправках продают лишь до 10 литров в одни руки. При этом в других регионах страны ситуация чуть лучше, но тоже не идеальна.

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Дефицит бензина в Украине — результат череды факторов, вызванных войной и не только. Такую позицию Фокусу озвучил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Во-первых, наш единственный нефтеперерабатывающий завод подвергся бомбардировке. Я так понимаю, он сейчас находится в неработающем состоянии", — сказал Омельченко.

Российские войска 2 апреля обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и склады горюче-смазочных материалов. Ранее Фокус писал о том, как остановка Кременчугского НПЗ повлияла на ситуацию с бензинами в Украине.

Сейчас и министр энергетики Юлия Свириденко, и директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн называют остановку завода одной из существенных причин дефицита топлива в Украине.

Вторая причина по версии Владимира Омельченко — тоже военная: "У нас резервуарные парки с нефтепродуктами разрушены, это значительно ухудшает логистические звенья".

Сергей Куюн еще в начале апреля говорил, что после подрыва 20 нефтебаз топливо никто не хранит — его продают прямо с колес.

Вопрос налогообложения топлива тоже вносит элемент нестабильности, говорит Омельченко: "Третий вопрос – эта игра: то снизили акциз и НДС на топливо, потом вышел законопроект, чтобы вернуть налоги".

Сегодня парламентский налоговый комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект № 7311-д — но без норм о возвращении акциза и 20%-го НДС на топливо, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В комментарии Фокусу глава налогового комитета Даниил Гетманцев сказал, что на эту тему решили продолжить консультации.

Продолжая перечислять предпосылки для дефицита топлива, Владимир Омельченко констатирует: "Трейдеры добиваются отмены предельной цены на топливо".

Госрегулирование цен на бензин и дизель действует в Украине с мая прошлого года. Представители рынка критикуют такой подход. Например, гендиректор и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин считает, что цены в центре страны должны быть как минимум на 2 грн на литре выше, чем на западной границе страны, через которую сейчас проходит весь импорт.

"Я думаю, этот комплекс причин и породил проблему. В первую очередь логистические проблемы, связанные с войной, а также проблемы неэффективного регулирования, слабой работы Антимонопольного комитета. Эта горючая смесь и создала проблемную ситуацию на рынке нефтепродуктов", — уверен Омельченко.

Напомним, 28 апреля в Киеве собрались огромные очереди перед заправками, на многих из них бензина не было. Сергей Куюн написал, что автозаправки продают такие же объемы бензина, как и раньше, но из-за того, что многие вернулись в столицу, этого не хватает.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала, что дефицит бензина в Украине ликвидируют в течение недели.