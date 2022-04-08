20 нефтебаз и один НПЗ. Никаких запасов, работаем с колес

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Столько мы насчитали атакуемых отраслевых объектов с начала войны. Использовали официальные сообщения и собственную информацию и наблюдения. Не факт, что учли все.

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Первые из атакованных объектов имели определенные запасы, а "мартовские" уже в большинстве своем рынок успел опустошить. Но в условиях нехватки горючего это существенные потери.

Рынок не остановился, но вынужден переформатироваться. Никаких запасов, работаем с колес. Но что это значит?

Это означает, что нужно больше бензовозов, которые могут привозить горючее напрямую из-за границы. Нужно, чтобы каждый владелец бензовоза имел возможность поехать и купить себе топливо.

Важно

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После ракетного удара по "Укртатнафте" и ее нефтехранилищам наш крупнейший производитель вынужденно покинул строй. Это тяжелая потеря для рынка, который прошел март благодаря заводу и февральским остаткам. Тогда я призывал отказаться от госрегулирования розничных цен на топливо, потому что в условиях дефицита оно не дает тем же бензовозам закупать топливо — в Румынии, Молдове, Польше, Словакии, Литве, Германии, Австрии и т.д. Да, это трудно, далеко, но другого выбора нам не оставили. Тем не менее – это реально и это уже работает.

Вроде бы услышали, но пока тишина.

Что же происходит? Я знаю уже три региональные сети, которые за последние два дня остановили свободную продажу топлива, потому что его себестоимость выше установленных цен.

Даже крупные игроки вынуждены дополнительно ограничивать реализацию, потому что на пистолете уже новые партии горючего, которое тоже не попадает в установленный ценовой коридор.

Потребители без горючего, бизнес останавливается, персонал может остаться без зарплаты.

Кажется, цели государства сейчас прямо противоположные.

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