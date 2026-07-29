На АЗС уже нули: как топливный кризис стал реальностью в Украине

Хроника первой недели топливного кризиса.

Цены.

Цена на бензин А-95 за неделю выросла на 4,3 грн/л (80,88 грн/л). Цена на дизельное топливо — на 9,34 (88 грн/л). В отдельных сетях рост составил более 16 грн/л.

Ресурсы.

Дизельное топливо. Спрос растет, в частности, из-за переориентации части зерновых из портов на автомобильные перевозки. Поставки остаются на нормативном уровне, хотя требуются более значительные объемы.

Продолжается поиск дополнительных ресурсов. Ситуацию осложняет Турция, которая ранее ежемесячно импортировала более 1 млн т дизельного топлива из РФ, пока последняя не закрыла экспорт. Особенно турки "высасывают" греческие НПЗ — одного из наших крупнейших поставщиков с юга.

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Известно также о "перехвате" ещё одного крупного танкера, следовавшего в Румынию — кто-то просто предложил больше денег, и целый ряд заказов, включая украинские, был аннулирован. Это уже второй случай за две недели.

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Где в Украине дешевле всего заправиться — области с самыми низкими ценами на бензин, дизель и газ

Фрахт, страхование — в космосе, рост в разы. Захочет ли кто-нибудь вообще сюда ехать после сегодняшнего затопления судна с кукурузой — вопрос.

Хорошо, что хотя бы слухи о приостановке поставок из Польши не подтвердились.

Бензин. А здесь, похоже, уже наблюдается реальный дефицит. Нули мигают то на одной, то на другой, то на третьей сети АЗС. Все из-за введения с 1 июля стандарта Е10. В стране его производить невозможно из-за ситуации с безопасностью и абсурдной налоговой системы. А зарубежные поставщики увеличить выпуск Е10 не могут. В частности, мы лишились НПЗ Hellenic Petroleum, который всегда спасал рынок в пиковые периоды, но Е10 он не производит. Интересно, хватит ли смелости "отвернуть" этот "фарш" тем депутатам и чиновникам, которые настаивали на внедрении этой нормы, несмотря на очевидные риски, повышение закупочной цены и абсолютное отсутствие каких-либо преимуществ для нашей экономики от этой программы?

Что дальше?

Оптовая цена на дизельное топливо — 93–95 грн/л (на заправках пока нет даже 90). Бензин — 82 (сегодня предложения были только в трёх областях).

Если не повышать цены на АЗС, их просто опустошат оптовые покупатели. Другой вариант — увеличить поставки, но с этим возникают определенные проблемы.

Итак, рост цен продолжится. Все спрашивают: достигнет ли цена 100 грн за литр? На самом деле, это второстепенный вопрос, ведь высокая цена — это не самое худшее, что может случиться. Это доказал 2022 год.

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