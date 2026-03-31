Украина держится: почему у нас цены на топливо растут меньше, чем в большинстве стран Европы

У кого плюс длиннее?

Увидел интересную инфографику о темпах роста цен на дизтопливо. Правда, несколько странный способ сравнения выбрали авторы — в процентах.

Но люди рассчитываются и платят на колонках не в процентах, а в абсолютных величинах. А, во-вторых, процентное сравнение не очень корректно, ведь в разных странах разная налоговая нагрузка и разные цены, то есть даже одинаковый процентный рост будет иметь разные абсолютные значения в гривнах, долларах, евро или румынских леях.

Например, дизтопливо в Польше и Штатах подорожало одинаково — на 45%, но в гривнах разница в полтора раза! Американцам приходится теперь платить на 19,53 грн дороже, а полякам — на 30,80!

Итак, где и на сколько подорожало топливо в общепонятных единицах? Наскоро нашел цифры по шести странам Европы и США.

По бензину мы каким-то образом пропустили вперед себя только Италию — 10 грн у нас против 7 у них. Чемпионы здесь поляки — почти 18 грн/л за последний месяц.

С чем связаны почти самые низкие темпы подорожания у нас бензина? Честно, пока не готов сказать. По всем позициям мы слабее Европы — нет у нас ни НПЗ, ни нефтебаз, ни больших запасов. Есть версия, что европейские АЗС таким образом тормозили подорожание дизтоплива. Хотя такое было и у нас.

По дизелю в процентах мы на втором месте после поляков, но если опять-таки в деньгах, то мы в середнячках. Кроме уже упомянутых поляков, чье чемпионство по темпам взлета цен мне совершенно непонятно (наличие НПЗ, хранилищ, портов, запасов), мощно прибавили Германия и Франция.

Медленнее, чем мы, бежали итальянцы, румыны и американцы. Хотя последние увидели взлет на 45% (у нас 37%).

Для всех есть одно универсальное мерило — мировые котировки, по которым покупают топливо во всем мире (за исключением наших отмороженных соседей и им подобных "демократических" режимов). За последний месяц по бензину они выросли на 15,15 грн/л, по дизтопливу — на 26 грн/л. Так что мы с румынами, итальянцами и американцами отстаем как по бензину, так и по дизелю.

Есть еще один интересный аспект. Если учесть "е-бачок", то участники программы — потребители бензина могут купить 135 л бензина с дисконтом 7,5 грн/л. Поэтому переплата по сравнению с февралем будет 2,4 грн/л.

Те, кто катает на соляре, могут купить 80 л с дисконтом 12,75 грн/л. То есть 23 грн мартовского подорожания превратятся в 10.

Это по факту означает, что в Украине цены для участников топливного кэшбэка поднялись минимально среди всех стран приведенной выборки и оказались на уровне Катара с ОАЭ (это уже если смотреть на "процентную" инфографику).

Я не знаю, как нам, у которых нет ничего, удалось так достойно выдержать этот март. Думаю, что одной из ключевых причин является беспрецедентный уровень конкуренции, когда рубилово идет и в опте, и в рознице. Ни в одной стране Европы нет столько АЗС и такого количества игроков.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

