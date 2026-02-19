Украина будет с топливом: почему не надо бояться шантажа Венгрии и Словакии

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину и не возобновит их, пока не начнется подача нефти по трубопроводу "Дружба", — глава МИД страны Сийярто.

Война продолжается.

По поводу венгерско-словацких поставок волноваться не нужно. Они не такие большие (до 10% рынка), да и мы без них уже несколько раз оказывались. Последний раз — осенью прошлого года. Ничего особенного не произошло. Нам есть чем заместить.

А вот Орбану будет непросто, надо стратегические запасы нефти использовать, а параллельно возить российскую нефть морем и качать ее через Хорватию (которая вроде согласилась, хотя и заявила о недопустимости российского нефтяного импорта. Какие пацифисты!). Это будет долго и дорого. Все эти годы Орбан рассказывал о невозможности диверсификации поставок, а как только запахло жареным, побежал к хорватам просить о помощи с прокачкой.

Надеюсь, этот факап венгры не простят Орбану, потому что вместо отказа от российской нефти наращивал ее закупки. И что самое эпическое — российские друзья сами остановили этот поток, атаковав нефтеперекачивающую станцию в Бродах в конце января.

Ждем правильного голосования на венгерских выборах в апреле!

