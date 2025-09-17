Рост цен, дефицит топлива, проблемы с теплом: чем грозят Украине санкции против Румынии

Related video

Румыны нам не враги, или Опозоримся ли мы снова?!

У нас так не бывает, чтобы все хорошо. Сами себе мы умеем быстренько привезти таких новостей и проблем, что сразу забываешь все то, что сделали хорошо.

Вчерашняя новость о санкциях против индийского дизтоплива в рашн-телеграммах и медиа порвала все пуканы. Еще бы: Украина впервые в мире ввела такие ограничения против священной коровы, которая кормит военную машину Кремля! Смотри, сейчас и другие начнут. Чревато...

Однако у нас хорошие новости быстро сменились плохими. Как выяснилось, под юбкой индийских санкций спрятали еще одни — против крупнейшего румынского порта Констанца. То есть все грузы оттуда хотят приравнять к индийским.

Если кратко, это не просто бред, это очень опасная история.

Констанца — это ЧЕТВЕРТЬ нашего импорта дизтоплива. А Румыния — настоящий друг и партнер. Да, в эфире много об этом нет, но это не значит, что они делают мало. Просто они меньше об этом говорят. Да, в том числе и потому, что боятся.

Итак, предлагается создать проблемы с поставками 25% горючего. Характерно, что без каких-либо вразумительных аргументов. Мол, они оттуда поставляют турецкое и индийское топливо. Да, поставляют, но ведь у нас до последнего это не было запрещено. Сейчас мы ввели санкции, больше не будут поставлять индийского. Ну, потому что покупать мы не будем, а соответственно, не будет бизнеса.

Здесь вспоминается еще одна трагикомическая история с нашими "нефтяными" санкциями против Турции. То есть, к нам можно везти без проблем топливо с сокаровского завода Star. И нежелательно везти с завода Tupras компании OPET. Но нюанс в том, что Star перерабатывает нефть "Лукойла", а Tupras — нет.

Или главный хит. Мы готовы наказывать румын, которые играют по нашим правилам, но не вводим никаких санкций против Словакии и Венгрии, которые колошматят российскую нефть и о чем уже Трамп с Рубио вопят (это уже по факту стало поводом отсрочки санкций со стороны США, пока Европа сама не определится, она с умными или с красивыми).

На финалочку. Мы ввели санкции против крупнейшего частного НПЗ Reliance и не ввели — против индийского НПЗ "Роснефти" Nayara Energy и государственных нефтяных гигантов Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum. Да, их топлива пока не было в наших краях, подождем?

Не пора ли как-то структурировать наши санкции и четко дать понять всем в мире, что можно, а чего — нет? И это должно быть открыто и аргументировано. На самом деле все просто: работаешь с российским — на фиг, это там. А пока как-то по-разному.

Какие последствия, если ударят по Констанце?

Откровенно будет вопрос с обеспечением нефтепродуктами в осенне-зимний период. В июне нам окончательно похоронили Кременчугский НПЗ, мы устояли, никто не заметил, потому что имеем разветвленную систему импорта. Но сейчас мы начали своими руками ее рубить. 25% — это не шутки. Без подробностей, но нам нечем заместить такой объем, кто бы там что ни говорил. И не сделает этого никакая государственная компания, никого не слушайте.

В преддверии осенне-зимнего периода я бы в такие игры не играл (я бы в них вообще не играл).

Цена. Рынок попытается везти из неподсанкционных направлений — Греции, Италии, того же "Стару". Но там типа дураки сидят? Они сразу повысят цену, ну, потому что так работает рынок. Я прямо вот отсюда слышу, как греки уже громче свою сиртаку врубили и как пробки из шампанского полетели в Эгейское море. Ну, это уже было!

И надо понимать, что вырастет цена не только по югу, она потянет за собой и западные поставки из той же Польши. И с этим ничего не сделаешь, потому что рынок так устроен, он так работает, рынок! Ничего личного.

Надо нам это?

На самом деле я понимаю, что происходит. Кто-то с рынка добежал до высоких ушей и что-то туда нашептал, пользуясь хайпом с индусами. Такое уже было год назад, тогда атаку на Констанцу отбили.

Эта история берет свое начало в нездоровой ситуации, которая реально существует на оптовом рынке топлива. Там идет игра без правил. Если вы посчитаете экономику поставок импорта с юга, то не увидите там прибыли. Почему?

Потому что, во-первых, растет уверенность в существовании системной контрабанды. Она не массовая, но чтобы обвалить рынок, много ложек дегтя и не нужно.

Во-вторых, с горючими крутят налоговые скрутки и схемы, что позволяет продавать физические объемы без наценки, а зарабатывать именно на схематозе. Прозрачные поставщики сидят без маржи под "шахедами" уже больше года, и именно это рождает такой абсурд с псевдосанкциями.

То есть вместо того, чтобы перекрыть "контрабас" и навести порядок с налогами, мы готовы ссориться со своими союзниками и Евросоюзом в целом.

Выход: усилить контроль за растаможкой танкеров. СБУ, пограничники, таможенники, чего нам еще не хватает?

Второе: нужно вводить взрослые лицензии на импорт и оптовую торговлю горючим. Сейчас они стоят $100, и поэтому там крутится сотни компаний, которые зарабатывают не на бизнесе, а на налогах. В Польше количество лицензий на импорт не превышает 10, у нас в августе было 320 импортеров. Когда вход в этот бизнес будет стоить условный миллион долларов, как это есть в Европе, играть в "контрабасы" и скрутки станет сложнее.

Поэтому вариантов вижу два. Или мы сейчас отказываемся от этой идеи и не позоримся снова. Либо вводим санкции против Констанцы, получаем рост цен и напряжение с горючими, позоримся и потом отказываемся. Знаю, второй вариант — это про нас, а вдруг?

