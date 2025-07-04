На АЗС резко изменятся цены: украинцам рассказали, чего ожидать

В Украине прогнозируют снижение цен на бензин и дизельное топливо на фоне снижения мировых цен на нефть и решения ОПЕК+ увеличить добычу с августа.

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Ожидается, что стоимость топлива упадет на 3-4 гривны за литр в течение ближайших нескольких дней. Об этом рассказали эксперты энергетического рынка Сергей Куюн и Владимир Омельченко в комментарии изданию "РБК-Украина".

Причинами снижения цен стали глобальные изменения на нефтяном рынке, в частности ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и прогнозируемое увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в августе.

В июне 2025 года в Украине цены на топливо поднялись на 6-7% из-за роста мировых цен на нефть после обострения конфликта между Израилем и Ираном. По состоянию на конец месяца, средние розничные цены выглядели следующим образом:

бензин А-95 – 58,92 грн/л (+4,36 грн за месяц);

дизельное топливо – 55,88 грн/л (+3,34 грн);

автогаз – 34,51 грн/л (снижение на 0,32 грн).

По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, мировые цены на нефть почти достигли докризисных показателей. Это создает предпосылки для снижения стоимости топлива в ближайшие дни:

"Цена на нефть почти вернулась к докризисным отметкам, поэтому ожидаем постепенного разворота цен (в сторону снижения)", – отметил Куюн.

Его мнение поддерживает и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он считает, что цены на бензин и дизель должны снизиться на 3-4 грн за литр в течение недели.

По его словам, если этого не произойдет есть риск злоупотребления монопольным положением.

"Если цена не будет снижена в течение следующей недели до прежнего уровня… это будет означать злоупотребление монопольным положением", – подчеркнул Омельченко.

По мнению экспертов, рост цен на топливо в июне мог быть спекулятивным. Многие компании подняли цены сразу после начала боевых действий, хотя реализовывали запасы, приобретенные еще по более низким ценам.

"Сети сразу же отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке… Но под ситуацию они решили поднять цены", – комментирует Омельченко.

Фактический рост стоимости импортного топлива произошел лишь через две недели после начала кризиса, что подтверждается текущими поставками. Омельченко убежден, что ситуацию должен расследовать Антимонопольный комитет Украины, ведь потребители переплатили сотни миллионов гривен.

Напомним, что ранее Фокус исследовал, что будет с ценами на бензин и дизель в июле и какие факторы будут влиять на них.

Кроме того, на АЗС Украины в прошлом месяце цена бензина марки А-95 достигла 65 гривен за литр. Будут ли цены расти дальше, Фокусу рассказал энергоэксперт Геннадий Рябцев.