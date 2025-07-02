На АЗС Украины в прошлом месяце цена бензина марки А-95 достигла 65 гривен за литр. Будут ли цены расти дальше, Фокусу рассказал энергоэксперт Геннадий Рябцев.

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Рост цен на АЗС притормозил, и сегодня бензин А-95 предлагают по цене 58-63 грн/литр. Об этом пишет Фокус в статье "Бензин по 65 гривен: почему в Украине выросла стоимость топлива и как цены изменятся в июле".

Энергоэксперт, директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии Фокусу рассказал, что три фактора повлияли на ценовую динамику стоимости топлива в Украине летом 2025 года.

Первый фактор — это введение в действие закона об обязательном наличии биокомпонентов в бензине, который предусматривает штрафы для операторов за наличие бензина, который не соответствует новым требованиям. "Законопроект не подписал президент, он не вступил в силу, но был проблемой — некоторые сняли с продажи бензин, не содержащий биокомпонентов", — отметил Геннадий Рябцев.

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По его мнению, второй фактор влияния на цену бензина в Украине — это курс евро. Поскольку происходит девальвация гривны, то растет и стоимость топлива, которое операторы ввозят из стран ЕС. "И третий фактор — это цены трейдеров, подорожание нефтепродуктов на границе на 7-10% в течение июня по всем бензинам", — говорит Геннадий Рябцев.

По его мнению, в июле топливо на АЗС в Украине должно подешеветь.

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"Потому что плюс 4 грн на литре — это просто чрезмерный рост. Если трейдеры не почувствуют после этого роста цен уменьшения спроса, то они не будут ничего делать, а цены сохранятся", — считает эксперт. По его словам, уже сейчас происходит снижение стоимости сжиженного автомобильного газа (пропан-бутан), что может повлиять на дальнейшую нисходящую динамику цен на бензин и дизель.

"Там соотношение уже где-то 55% в цене с бензином, и это уже нормально для владельцев двухтопливных автомобилей. Если сейчас трейдеры почувствуют, что спрос начинает уменьшаться и часть продаж у них начинает забирать пропан-бутан, то они уменьшат цены. Сейчас нынешний уровень цен является экономически необоснованным", — уверен Геннадий Рябцев.

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Что же касается влияния начала жатвы в Украине на стоимость топлива, то, по мнению эксперта, полевые работы уже давно не влияют на цены. "У нас открытый рынок. Если аграриев не устраивает та или иная цена, они могут купить партию нефтепродуктов там, где цена лучше, и крупные аграрные компании так и делают. Они являются операторами оптового рынка нефтепродуктов и закупают для своих нужд бензин, дизельное топливо непосредственно у производителей", — объяснил Геннадий Рябцев.

Ранее Фокус писал, что на фоне атаки Израиля на Иран цены на нефть резко выросли на 13% до 78 долларов за баррель.

Напомним, эксперты прогнозировали резкий скачок цен на топливо в украинских сетях АЗС из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.