Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и постепенно будет направляться в направлении цели 5%, говорят в Национальном банке. Однако риск роста цен остается высоким, особенно учитывая ситуацию в агросекторе.

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Инфляция в мае, вероятно, достигла своего локального максимума — ускорилась до 15,1% в годовом измерении. Об этом сообщили в НБУ. Там пояснили: на ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая. Фундаментальное инфляционное давление подпитывалось устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных затрат бизнеса, в частности на оплату труда. Но, считают в Нацбанке, в дальнейшем инфляция будет постепенно замедляться.

"Этому будут способствовать поступления новых урожаев, лучше, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть и ослабление внешнего ценового давления, а также дальнейшее влияние мер монетарной политики НБУ. Значительный статистический эффект будет иметь и прошлогодняя высокая база сравнения административно-регулируемых цен, в частности из-за единовременного повышения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года", — отметили в НБУ.

Инфляция в июне: чего ждать от цен и что будет влиять

По данным НБУ, траектория замедления инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от влияния весенних заморозков и погодных условий летом на предложение и цены сельскохозяйственной продукции.

Риски роста цен остаются высокими, особенно учитывая ситуацию в агросекторе. Об этом Фокусу рассказал финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

В Украине начинается жатва Фото: УНИАН

"Проблемы у аграриев будут сказываться на динамике цен. Мы уже знаем о потерях озимой пшеницы у фермеров на Херсонщине, Днепропетровщине. Весенние заморозки сказались на урожае, потери есть, и немалые", — говорит эксперт. К тому же, объяснил он, окончание торгового безвиза с ЕС в июне для агропроизводителей создает дополнительные трудности. Если же из-за колебаний цены нефти будет расти стоимость топлива, то это также повлияет на более стремительный рост цен в стране.

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"Для инфляции одним из главных драйверов будет выступать именно состояние агросектора, достаточность внутреннего предложения зерна, овощей, фруктов, потому что не продуктовая инфляция у нас более-менее контролируемая, а вот продуктовая остается высокой, остается драйвером", — говорит Андрей Шевчишин.

Урожай в 2025 году: какие показатели уже обнародовало министерство

Между тем, как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, аграрии четырех областей Украины начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур и намолотили 188 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 74 тыс. га. В Одесской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях намолочено ячменя 151 тыс. тонн с площади в 55 тыс. га при урожайности 27,4 ц/га, гороха — 14 тыс. тонн с 0,6 тыс. га при урожайности 16,9 ц/га, пшеницы — 22 тыс. тонн с более 10 тыс. га при урожайности 22,3 ц/га.

Темпы жатвы в сезоне-2025 отстают от прошлогодних в 3,8 раза

Как сообщило агентство Интерфакс-Украина, темпы жатвы в сезоне-2025 отстают от прошлогодних в 3,8 раза, а урожайность зерновых — существенно ниже.

Ранее Фокус писал, что больше всего от весенней непогоды пострадали ранние овощи, рапс и особенно — ягодно-плодовая группа.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года, в Украине фиксируется критическое сокращение посевных площадей под рожью. Это приведет к полному дефициту ржи, а следовательно и повышению цен на хлеб уже к концу года.