Половинка "бородинского" хлеба по состоянию на июнь стоит около 40 грн, а 1 кг ржаного — почти 2 доллара. Для многих украинцев с низким уровнем доходов ржаной хлеб становится недоступным товаром, хотя именно он традиционно считался одним из самых доступных. Что будет дальше с ценами на хлеб в Украине?

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По итогам первого полугодия 2025 года, в Украине фиксируется критическое сокращение посевных площадей под рожью. По оценкам аграриев и хлебопеков, это приведет к полному дефициту ржи, а следовательно и повышению цен на хлеб уже к концу года. Об этом Фокусу рассказала эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова.

В Украине ожидается 100% дефицит ржи: цены на ржаной хлеб бьют рекорды

По данным хлебопекарных предприятий, цена на ржаной хлеб выросла почти вдвое за год.

Год Средняя цена половинки “бородинского” Ориентировочная цена за 1 кг 2024 22–24 грн около 1 доллара 2025 (июнь) 38-40 грн около 2 доллара

"Половинка "бородинского" хлеба сегодня стоит около 40 грн, а 1 кг ржаного хлеба — почти 2 доллара. Для многих украинцев с низким уровнем доходов это становится недоступным товаром, хотя именно ржаной хлеб традиционно считался одним из самых доступных", — комментирует эксперт.

Такая ситуация со ржаным хлебом в Украине образовалась по нескольким причинам. Прежде всего специалисты рынка отмечают сокращение площадей под выращивание и производство.

Цены на ржаной хлеб бьют рекорды в Украине Фото: Freepik

"По состоянию на 2024 и 2025 годы включительно производственные площади под рожью в Украине системно сокращаются. Если в 2024 году посевы ржи занимали около 215 тыс. га, то в 2025-м — только 189 тыс. га. И тенденция к уменьшению сохраняется", — объясняет Оксана Руженкова.

Поэтому аграрии и хлебопеки бьют тревогу: объемы как собственной, так и импортной ржи не покрывают потребностей украинского хлебопекарного сектора. Если с января 2025 года, ржаное зерно пришлось везти из Польши и стран Балтии, то в ноябре-декабре перерабатывающие предприятия будут искать дополнительные объемы ржи или ржаной муки за рубежом, где также наблюдается растущий спрос и конкуренция.

"Проблема в том, что даже в соседних странах площади под рожью незначительны, и на рынке ЕС существует жесткая конкуренция за этот ресурс. Какой будет цена закупки ржи на международных рынках, предсказать сложно — все будет зависеть от урожайности", — говорит Оксана Руженкова.

По состоянию на 2024 и 2025 годы включительно производственные площади под рожью в Украине системно сокращаются

Каким будет урожай в Украине: что говорят эксперты

Еще одним фактором, толкающим цены на рожь вверх, является урожай. Спрогнозировать цену на рожь сложно, поскольку зерновые еще не собраны, а погодные условия остаются непредсказуемыми.

"Рожь — яровая культура, ее жатва запланирована на август-сентябрь. Впрочем, уже сейчас отраслевые ассоциации и переработчики единогласно заявляют о 100% дефиците на внутреннем рынке",- говорю Руженкова.

Парадоксально, но в 2024 году Украина даже экспортировала рожь: основными покупателями были Испания, Польша и Турция. В контексте нынешнего дефицита аграрные эксперты призывают государство, в частности Министерство аграрной политики и Минэкономики, вмешаться: ввести временную экспортную пошлину или ограничения, чтобы защитить внутренний рынок.

"Да, рынок должен быть открытым, должна курсировать продукция, но в условиях подорожания ржаного хлеба, которому кстати, отдают предпочтение малообеспеченные слои населения, и который ранее считался одним из самых массовых в продаже, все же должны быть какие-то действия со стороны власти", — отметила Руженкова.

Между тем Фокус проанализировал цены и на другие продукты в Украине, ведь каждый может проверить свои расходы на продукты питания и убедиться: они уверенно растут ежемесячно