Каждый украинец может проверить свои расходы на продукты питания и убедиться: они уверенно растут каждый месяц. Почему это происходит и каких ценовых всплесков ждать дальше, выяснял Фокус.

Related video

Инфляция на потребительском рынке в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го составила 1,2%, а если взять аналогичный период прошлого года, то 12,9%. Так же выросли и потребительские цены в Украине. В то же время такой показатель в Государственной службе статистики называют заметно ниже, чем в декабре (1,4%) и ноябре (1,9%) 2024 года. Подорожание продуктов в Украине ускоряется с темпом инфляции. Что влияет на цены и остановится ли их рост, исследовал Фокус.

Как выросли цены в Украине в начале года

По данным Госстата, на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. В прошлом месяце повысилась стоимость овощей, подсолнечного масла, хлеба, масла, продуктов переработки зерновых, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, фруктов, рыбы. Больше всего подорожали овощи — на 5,5% за месяц. Если сравнить с январем 2024 года, то овощи выросли в цене на 33,9%. В целом годовые данные изменения индекса цен указывают на то, что больше всего за год в Украине подорожали масло, растительное масло, овощи и хлеб.

Как изменились официальные цены на продукты питания за год*

Продукция Индекс цен Продукты питания 14,1% Хлеб 20,3% Макаронные изделия 9,10% Мясо и мясопродукты 5,3% Рыба и продукты из рыбы 11,6% Молоко, сыр и яйца 15,2% Молоко 18,1% Сыр и творог 17,5% Масло 33,9% Масло подсолнечное 25,4% Фрукты 12,5% Овощи 33,9% Безалкогольные напитки 15% Алкогольные напитки, сигареты 14,2% Индекс потребительских цен (январь 2025 к январю 2024) 12,9%

*Источник: Госстат, индекс цен в январе 2025 года к индексу цен в январе 2024 года

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что рост цен, в частности на молочную продукцию будет продолжаться.

"Сейчас мы имеем рост цен. В январе были праздники — перед праздниками наблюдается увеличение спроса, в частности, и на жиры животного происхождения. Как следствие, в январе рост цен был выше. Но это не значит, что цены остановятся и начнется откат", — объясняет эксперт.

В целом годовые данные изменения индекса цен указывают на то, что больше всего за год в Украине подорожали масло, растительное масло, овощи и хлеб

Также он отмечает повышение цен на молоко-сырье, что влияет на стоимость продуктов этой группы.

"В Украине достаточно большой объем молоко-сырья производится в хозяйствах населения. Однако люди сегодня резко уменьшили общий объем производства молоко-сырья, потому что физически просто не хватает рабочих рук. Мы же понимаем, что уменьшилось общее количество людей, которые там реально работают в аграрном бизнесе. Как следствие, мы имеем уменьшение предложений. В частности, и свиного мяса, потому что очень большая доля производилась свинины в домохозяйствах населения. Так же и с молоко-сырьем. Такая ситуация провоцирует рост цен на молочные продукты", — отметил в комментарии Фокусу Пендзин.

Больше всего за год в Украине подорожали масло, растительное масло, овощи и хлеб Фото: Getty

Скачок цен на овощи: эксперты назвали причины подорожания

В январе подорожали некоторые овощи из борщевого набора (+5,5%), например, картофель, капуста, свекла, морковь и лук. И к такой ситуации украинцам придется привыкать. По крайней мере высокие цены на картофель в Украине будут сохраняться как минимум до нового урожая, а возможно, и дольше, о чем говорят эксперты East Fruit.

Нынешняя стоимость картофеля соответствует ценам на импортный продукт из Нидерландов, Польши и Литвы, которые готовы поставлять качественный картофель на украинский рынок. Однако неурожай семенного картофеля в Нидерландах 2023 года усложнил импорт высококачественных семян в Украину. Ситуацию ухудшили и неблагоприятные погодные условия во время сбора урожая 2024 года. Дополнительными факторами, влияющими на цену, является подорожание средств защиты растений, удобрений, человеческого труда и электроэнергии в последние годы.

В январе подорожали некоторые овощи из борщевого набора (+5,5%), например, картофель, капуста, свекла, морковь и лук. И к такой ситуации украинцам придется привыкать

К дорогим овощам добавляются высокие цены на яблоки и тепличные категории, например, огурцы и томаты. Стоимость тепличных продуктов в магазинах Украины вызвана высокими ценами на внутреннем рынке и неблагоприятными погодными условиями в Турции, откуда в зимний период традиционно осуществляют основные поставки этой группы на рынок Украины. Поэтому тенденция к подорожанию обусловлена поступлением тепличной продукции по высоким ценам.

Сейчас в украинских магазинах и рынках килограмм томатов стоит 89-160 грн. А цены на огурцы выросли на 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Их продают в среднем от 110-150 грн/кг. Однако такие цены продержатся до апреля, ведь весной начнут появляться украинские тепличные овощи.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, комментируя ситуацию с ценами на овощи, согласился с Олегом Пендзиным и также отметил нехватку рабочих рук, в частности в аграрных предприятиях.

В Украине высокие цены на огурцы и томаты в Украине Фото: Pexels

"Полевые работы уже начались. В частности в южных регионах. Если будет потепление в феврале, чтобы подпитывать озимые, то фактически работа уже началась. Под №1 остается вопрос с бронированием, потому что критерии определены, но они таковы, что малые фермерские хозяйства, например, не в состоянии их выполнить. И нагрузка по обеспечению мобилизации для них является сверхбольшой. Людей катастрофически не хватает", — сказал Марчук.

По словам эксперта, также проблемы усугубляет вопрос с горюче-смазочными материалами.

На фоне подорожания основных категорий продуктовой корзины украинцев нужно отметить, что в январе в Украине на 23,1% подешевели яйца, на 0,8% и 0,6% снизились цены на макаронные изделия и сахар

"Когда в сентябре 2024 года принимался закон, говорили, что в течение трех месяцев будет наработан новый законопроект (и это было четко прописано в переходных положениях основного закона, который поднимал акцизы на топливо), что для товаропроизводителей будет разработан законопроект, который уменьшит долю акцизов для аграриев, потому что техника, которая работает в поле, будет осуществлять закупку по другим акцизам. До сих пор таких законопроект не разработали. Уже с 2025 года от 139 евро до 215 евро выросли акцизы. Потери для бизнеса в течение года будут более 5,5 млрд до грн.", — пояснил Марчук.

Также эксперт назвал еще один фактор, который серьезно влияет на ценообразование. А именно — стоимость энергии, которая закладывается в себестоимость продукции.

"Сегодня системы, в которых хранятся овощи, требуют больше затрат. Сейчас начались морозы, следовательно использование электроэнергии для хранения будет более интенсивным. Вообще, все, что связано с использованием электроэнергии, привязывается к конечной цене продукции, которую мы потребляем. Это и молоко, и мясо, и другая продукция. Поэтому сказать, что какая-то продукция зависит от света, а какая-то не зависит, не приходится", — добавил Денис Марчук.

В январе в Украине на 23,1% подешевели яйца на 23,1% Фото: Live Science

Ценовой прогноз на весну: как изменится стоимость продуктов

На фоне подорожания основных категорий продуктовой корзины украинцев нужно отметить, что в январе в Украине на 23,1% подешевели яйца, на 0,8% и 0,6% снизились цены на макаронные изделия и сахар. Однако, долго ли продержатся новые выгодные цены на эти позиции?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что придется готовиться к подорожанию и этих продуктов, а также продуктов из дешевого сегмента. Из-за ситуации с электроэнергией и отоплением и инфляции потребительский рынок претерпит изменения.

Ключевым фактором инфляционной динамики остается девальвация гривны

"В прошлом году при инфляции 12,2% потребительская корзина у нас под 14% "вытянула". Поэтому, думаю, такое соотношение будет и в этом году. Однозначно продовольствие потянет за собой больший рост. Особенно дешевый сегмент — цены на овощи, хлеб, крупы будут расти быстрее, чем на дорогостоящие продукты (мясо, молокопродукты, вроде сыров). Чем люди беднее, тем они больше едят хлеба и картофеля. Ситуация с замораживанием социальных стандартов будет превращаться в увеличенный спрос на дешевые продукты", — отметил Пендзин.

Цены на мясо, сыры будут расти медленно Фото: УНИАН

Ключевым фактором инфляционной динамики остается девальвация гривни, которая на своем пике (в октябре 2024 года) достигла +14,5%, что повлияло на повышение стоимости, в частности импортных товаров. В феврале 2025-го темп годовой девальвации составляет +9,7%. Другими факторами, усилившими инфляционную динамику, эксперты называют шоки роста расходов в связи с повышением тарифов (напомним, осенью НКРЭКУ повысила максимальные цены на электроэнергию для бизнеса) и из-за использования более дорогих альтернативных видов энергии (компании инвестируют миллионы гривен в оборудование, чтобы не зависеть от графиков отключений, эти расходы закладываются в цены для потребителей).

Важно

Дорогой борщ: как и почему растет цена мяса и овощей

Добавим, что в Верховной Раде заявили об ускорении потребительской инфляции в течение первого квартала 2025 года. По базовому сценарию, такая тенденция должна измениться с апреля. Во втором квартале инфляция пойдет на спад.

"Способствовать замедлению инфляции будут исчерпание эффекта худшего урожая и более жесткая монетарная политика НБУ. В частности НБУ прогнозирует рост годовой инфляции до 14,3% на конец I квартала, 13,6% — II квартала, 12% — III квартала, 8,4% — на конец года. Вместе с тем главным про-инфляционным риском будет оставаться сама война, которая давит на производственные расходы бизнеса", — отметил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госслужбы статистики.